Entenrennen ermöglicht Spende an „Geschwisterzeit“

Über die stolze Summe von 10 000 Euro dürfen sich die Initiatoren der „Geschwisterzeit“, einem pädagogischen Angebot für Geschwisterkinder von behinderten oder chronisch kranken Kindern, freuen. Das Geld stammt aus dem Erlös (insgesamt 20 000 Euro) des vom Lions Club Friedrichshafen organisierten Entenrennens, das mittlerweile schon traditionell beim Seehasenfest stattfindet.

In den Räumen des Liebenauer Landlebens überreichten Peter Nietfeld (Präsident Lions Club), Hermann Dollak (Activity-Beauftragter Lions Club) und Ilona Diesner (Past-Präsidentin) den symbolischen Scheck an die Vertreter der „Geschwisterzeit“: Wolf- Dieter Korek (St. Elisabeth Stiftung), Christof Gräf (Stiftung Liebenau) und Jasmin Gmünder (zuständige Fachkraft „Geschwisterzeit“). Durch einen Vortrag von Heilpädagogin Sybille Wölfle, ehemalige Fachkraft bei „Geschwisterzeit und heute beim Kinderhospizdienst „Amalie“, erfuhren die Mitglieder des Lions Clubs von dem Projekt „Geschwisterzeit“ und waren sofort begeistert. „Das ist eine ganz tolle Sache, eine tolle Begegnungsplattform. Wir freuen uns, wenn wir hier unterstützen können“, so Präsident Nietfeld. Erfreut zeigte sich auch Christof Gräf angesichts der hohen Summe. „Damit können wir so große Aktionen wie den Besuch im Ravensburger Spieleland und das Hüttenwochenende finanzieren,“ dankte Gräf.