Entbindungsstation bleibt endgültig zu

Münsingen (mbu/sz) - „Zum heutigen mit den Hebammen vereinbarten Stichtag, müssen wir leider feststellen, dass die intensive Suche nach Fachärzten zur Weiterführung der Geburtshilfe in der Albklinik Münsingen ohne Erfolg geblieben ist“, schreibt das Landratsamt Reutlingen in einer Pressemitteilung am Montagnachmittag. Damit stirbt der letzte Funke Hoffnung, dass für die Entbindungsstation in Münsingen Fachärzte gefunden und die Station im April wieder geöffnet werden könnte.

Bekanntlich war durch die Kreiskliniken Reutlingen GmbH ein Personalberater beauftragt, die Suche nach Fachärzten zu koordinieren und geeignete Kandidaten direkt anzusprechen, parallel ist die Suche über die sozialen Medien sowie über Fach- und Tageszeitungen erfolgt. Auch die Stadt Münsingen hat zur Unterstützung der Personalsuche eine Anzeigenkampagne für die Geburtshilfe Münsingen gestartet. Ebenfalls sehr aktiv war die Bürgerinitiative.

Zur Sicherung der Beschäftigung der Hebammen der Geburtshilfe Albklinik Münsingen wurde den Kreiskliniken Reutlingen GmbH, nach Abstimmung mit dem Aufsichtsrat, durch den Kreistag Kreismittel zur Verfügung gestellt. Grundlage für eine Fortführung waren drei unterschriebene Arbeitsverträge mit Fachärzten bis zum Jahresende, um Verbindlichkeit und eine dauerhafte Lösung zu ermöglichen. Ein Neustart der Geburtshilfe wäre dann zum 1. April 2019 möglich gewesen, die Suche nach weiteren zwei erforderlichen Fachärzten wäre fortgesetzt worden. Auf besonderen Wunsch der Hebammen war der 17. Dezember als Stichtag vereinbart worden, damit sie noch vor Weihnachten und dem Jahresende, Klarheit über ihre weitere berufliche Perspektive haben. Durch die Kreiskliniken war den Hebammen Flexibilität in Sachen Kündigungsfrist zugesichert worden.

„Dass unsere Suche nach Fachärzten erfolglos geblieben ist, ist bitter. Ich danke den Hebammen, der Bürgerinitiative und der Stadt Münsingen für ihren äußerst engagierten Einsatz zum Erhalt der Geburtshilfe“, so Landrat Thomas Reumann.