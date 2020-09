ENRW ist weiterhin Erdgasversorger in Aldingen

Aldingen (pm) - Nach erfolgter Ausschreibung steht nun fest: Die Energieversorgung Rottweil (ENRW) wird weiterhin für die Versorgung von Erdgas in Aldingen zuständig sein, wie der Energieversorger mitteilt. Zwischen Gemeinde und ENRW wurde nun ein neuer Konzessionsvertrag für Erdgas mit einer Laufzeit von 20 Jahren ab 2021 abgeschlossen.

Der Konzessionsvertrag regelt die Grundlagen für den Betrieb des Gasnetzes zwischen der Gemeinde Aldingen und der ENRW. Beispielsweise erhalte die Gemeinde Aldingen bei Lieferungen im Gasnetz der ENRW eine Konzessionsabgabe, die die gesetzliche Zulässigkeitsgrenze voll ausschöpft, so die ENRW-Pressemitteilung.

„Gemeinderat und Verwaltung haben das Angebot ausgewählt, welches in der Gesamtschau die von uns aufgestellten Auswahlkriterien am besten erfüllt“, so wird Aldingens Bürgermeister Ralf Fahrländer in der Pressemitteilung der ENRW zitiert. „Wir können weiterhin von einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Allgemeinheit mit Erdgas ausgehen.“

Geschäftsführer Christoph Ranzinger freute sich sehr, dass die ENRW bei der von einem externen Gutachter überwachten Ausschreibung überzeugen konnte: „Mit unserem Netzbetriebskonzept für Aldingen konnten wir die Gemeinde von unserer Kompetenz in der Erdgasversorgung vollumfänglich überzeugen.“

Inhaltlich regelt der Vertrag Planung, Bau, Betrieb sowie die Wartung der entsprechenden Versorgungsanlagen und Leitungsnetze. So müssen Anlagen und Netze nach den aktuell anerkannten Regeln der Technik errichtet und in einwandfreiem, betriebsfähigem Zustand gehalten werden. Die ENRW hat die Anlagen sicher und wirtschaftlich zu betreiben und muss hierbei die Belange des Umweltschutzes in angemessener Weise berücksichtigen.

Die Länge des Erdgasnetzes in Aldingen beträgt derzeit rund 37 Kilometer.