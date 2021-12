ENRW bleibt Erdgasversorger in Wehingen

Die Energieversorgung Rottweil (ENRW) versorgt die Gemeinde Wehingen weiterhin mit Erdgas. Bürgermeister Gerhard Reichegger und ENRW-Geschäftsführer Christoph Ranzinger haben den Konzessionsvertrag unterzeichnet, der ab 1. Januar 2023 gilt. Nach erfolgter bundesweiter Ausschreibung hatte der Gemeinderat dem neuen Konzessionsvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren zugestimmt, so die ENRW in einer Pressemitteilung.

Der Vertrag regelt die Grundlagen für den Betrieb des Gasnetzes zwischen der Gemeinde Wehingen und der ENRW. Die Gemeinde erhält bei Lieferungen ins Gasnetz der ENRW eine sogenannte Konzessionsabgabe, die laut Pressemitteilung die gesetzliche Höchstgrenze voll ausschöpfe.

„Wir freuen uns, dass der Gemeinderat unserem Vertragsangebot zugestimmt hat“, sagte Ranzinger bei der Vertragsunterzeichnung. Auf dieser Basis könne die Kooperation unter den aktuellen Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes fortgesetzt werden.

Bürgermeister Reichegger wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: „Wir sind sehr zufrieden mit der ENRW und freuen uns, die langjährige, erfolgreiche Partnerschaft fortzuführen. Als besonders vorteilhaft empfinden wir die schnellen Reaktionszeiten und den direkten Kontakt.“

Die Verträge regeln sowohl Planung, Bau und Betrieb als auch die Wartung der entsprechenden Versorgungsanlagen und Leitungsnetze. So müssen diese den aktuell anerkannten Regeln der Technik errichtet und in einwandfreiem, betriebsfähigem Zustand gehalten werden. Die ENRW hat die Anlagen sicher und wirtschaftlich zu betreiben und muss hierbei die Belange des Umweltschutzes in angemessener Weise berücksichtigen.