Enno Bunger spielt im Lindauer Zeughaus

Lindau (lz) - Im August erschien das neue Album „Was berührt, das bleibt“ des Hamburger Singer-Songwriters Enno Bunger. Am Freitag, 13. September, präsentiert der Bunger dieses Album im Lindauer Zeughaus – noch vor der großen Releasetour durch die deutschen Großstädte. Beginn ist um 20 Uhr. „Er steht für melancholischen Pop mit tiefgründigen, poetischen Texten. Enno Bunger liebt es, die Genres zu mischen. Indie trifft bei ihm auf Folk, Klavierballaden auf Electronica. Immer wieder stellt er sich in seinen Songs seinen eigenen Abgründen und denen unserer Gesellschaft“, schreibt der Lindauer Kulturverein in seiner Ankündigung und weist zudem darauf hin, dass das Konzert unbestuhlt ist. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 24 Euro, ermäßigt 20 Euro, in „Die Handlung“ (Fischergasse 4) und an den bekannten Vorverkaufsstellen (Lindaupark, Stadttheater, Tourist-Info) sowie im Internet unter www.zeughaus-lindau.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse.