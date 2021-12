Engstinger Unternehmen spendet 2500 Euro an Mariaberg

Die Firma Betz Entsorgung GmbH & Co. KG aus Engstingen hat 2500 Euro an die diakonische Einrichtung Mariaberg mit Sitz in Gammertingen gespendet. Das geht aus einer Pressemeldung hervor.

Kathrin Oschwald, Geschäftsführerin von Betz übergab Mitte Dezember den symbolischen Scheck: „Wir arbeiten seit so vielen Jahren mit Mariaberg zusammen und es ist uns ein Anliegen, die wichtige Arbeit hier nun mit einer Spende unterstützen zu können“, sagt sie. Der Mariaberger Vorstand Rüdiger Böhm bedankte sich: „Es freut uns sehr, dass Sie an uns gedacht haben und uns bei unseren Aufgaben und Projekten helfen.“