Nördlingen (ij) - Die Tourist-Information Nördlingen bietet am Sonntag, 20. Mai, einen Rundgang durch Nördlingen in englischer Sprache an. Die Führung beginnt um 11 Uhr und kostet pro Teilnehmer 5,50 Euro. Kinder unter 12 Jahren sind frei. Der Treffpunkt ist am Rathaus, eine vorherige Anmeldung unter Telefon 09081 / 84116 wird empfohlen.