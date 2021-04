Die Gynäkologie und Geburtshilfe am Wangener Krankenhaus verliert in wenigen Wochen ihr personelles Aushängeschild: „Ich arbeite noch bis Mitte März“, sagt Chefarzt Prof. Dr. Andreas Grüneberger. Dann geht der gebürtige Rheinländer und überzeugte Wangener in Ruhestand. „Ich bin hier gut zurecht gekommen“, sagt er bereits jetzt rückblickend mit einiger Untertreibung auf seine fast 25-jährige Zeit als Chef der Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus.