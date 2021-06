Englands Fußballer wollen auch bei EM knien

Ungeachtet der Buhrufe einiger Fans wollen Englands Fußballer auch vor den Spielen der Europameisterschaft Zeichen gegen Rassismus setzen.

Die Mannschaft habe darüber gesprochen und man werde auch im Vorfeld der EM-Partien mit je einem Knie auf den Boden gehen, sagte Nationalspieler Kalvin Phillips. Vor dem 1:0-Sieg im Testspiel gegen Österreich am vergangenen Mittwoch in Middlesbrough hatten einige Zuschauer die Geste kurz vor dem Anpfiff ausgebuht, andere hatten applaudiert. Auch vor der EM-Generalprobe gegen Rumänien gab es Buhrufe in Middlesbrough.

„In erster Linie sind wir alle sehr enttäuscht, dass das passiert ist“, sagte Nationalcoach Gareth Southgate. „Ich verstehe das nicht. Wenn man damit nicht einverstanden ist, kann man vielleicht auch einfach nichts tun. Aber das eigene Team auszubuhen, ist meiner Ansicht nach eine sehr merkwürdige Reaktion.“ Ihr erstes EM-Spiel bestreiten die Three Lions am 13. Juni in London gegen Kroatien.

© dpa-infocom, dpa:210606-99-882078/3

Englands Kader

Englands Spielplan

Englands Gruppe bei der EM

Spielplan der EM 2021

FIFA-Weltrangliste

Statistiken zu Englands Nationalteam

Statistiken zu Englands EM-Historie