England-Trainer Gareth Southgate dankt Fans vor dem Finale

Englands Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate hat sich vor dem EM-Finale zwischen Italien und England mit einer Videobotschaft an die englischen Fans gewandt.

„Ich wollte mir kurz die Zeit nehmen, um allen für die unglaubliche Unterstützung zu danken, die wir bei diesem Turnier erhalten haben“, sagte der 50-Jährige Southgate in dem kurzen Clip, den die Nationalmannschaft wenige Stunden vor dem Anpfiff auf Twitter veröffentlichte. „Wir hoffen, dass wir euch auf die richtige Art repräsentiert haben und dass es euch gefallen hat, uns spielen zu sehen.“

Southgate bedankte sich gleichzeitig bei all seinen Spielern und den „unglaublichen“ Mitarbeitern, die dabei geholfen hätten, dass England nach 55 Jahren erstmals ein Finale erreicht habe. „Aber wir wissen natürlich auch, dass wir jetzt für euch liefern müssen. Also werden wir alles dafür tun, was wir können. Eure Unterstützung und eure Energie haben uns einen großen Schub gegeben. Und das wird auch am Sonntag so sein.“

Es ist das erste Mal seit der Weltmeisterschaft 1966, dass das englische Fußball-Nationalteam der Herren bei einem großen Turnier in einem Finale steht. Damals gewannen die Three Lions auch ihren bislang einzigen Titel - ebenfalls im Wembley-Stadion.

