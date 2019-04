England-Stürmer Kane träumt von Dreierpack im WM-Endspiel

Ein Keller in einem dreigeschossigen Haus in der Stuttgarter Straße in Tuttlingen hat am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr gebrannt. Die Feuerwehr war mit rund 50 Mann und fünf Fahrzeugen vor Ort. Alle fünf Bewohner blieben unverletzt. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Ihm gehe es aber bereits wieder gut, bestätigte die Feuerwehr auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Ursache für den Brand ist unklar, die Polizei ermittelt. Die Schadenshöhe schätzt die Feuerwehr auf etwa 100.