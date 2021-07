Die englische Fußball-Nationalmannschaft steht zum ersten Mal im Endspiel der Europameisterschaft. Die Three Lions gewannen am Mittwochabend das zweite Halbfinale im Londoner Wembley-Stadion gegen Dänemark mit 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung. Gegner im Finale am Sonntag wieder in Wembley ist Italien.

© dpa-infocom, dpa:210707-99-299754/1