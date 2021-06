England-Coach Southgate: Es geht um mehr als den Titel

Für Englands Nationalcoach Gareth Southgate geht es bei der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft um mehr als den angestrebten Gewinn des Titels.

„Natürlich werden meine Spieler und ich daran gemessen, ob wir Spiele gewinnen. Nur eine Mannschaft kann die EM gewinnen. Wir haben das noch nie geschafft und wollen es unbedingt zum ersten Mal tun“, schrieb der 50-Jährige in einem offenen Brief an die Nation auf der Website „The Player's Tribune“. „Aber in Wirklichkeit ist das Ergebnis nur ein kleiner Teil. Wenn England spielt, geht es um viel mehr.“

Es gehe etwa darum, wie er und seine Spieler sich auf und neben dem Platz verhalten, schrieb Southgate. „Wie wir die Menschen zusammenbringen, wie wir inspirieren und vereinen, wie wir Erinnerungen schaffen, die über die 90 Minuten hinausgehen. Die über diesen Sommer hinausgehen. Die für immer bleiben.“ Er denke dabei an all die Kinder, die England in diesem Sommer zuschauen würden. „Ich hoffe, dass deren Eltern, Lehrer und Vereinstrainer ihnen dann sagen werden: "So sollte man sein Land repräsentieren. So ist England. Das ist möglich."“. Wenn den Three Lions das gelinge, könne man stolz auf diesen Sommer sein.

Die Engländer starten am Sonntag im Wembley-Stadion gegen Vize-Weltmeister Kroatien ins Turnier. Weitere Vorrundengegner sind Schottland und Tschechien.

© dpa-infocom, dpa:210609-99-925765/2

