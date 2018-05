Engelsgleich zum Sieg: die Landjugend-Kellys

Der Musikverein Krumbach hat am Wochenende sein Pfingstfest organisiert. Der Frühschoppen am Sonntag mit dem Musikverein Bodnegg sowie die Nachmittagsunterhaltung mit dem Musikverein Fleischwangen seien ein voller Erfolg gewesen, berichten die Organisatoren.

Und am Sonntagabend wurde in der übervollen Reithalle das große Blasmusik-Rocker-Treffen gefeiert. Einer der vielen Höhepunkte des Abends war die Verleihung des goldenen Stimmrohrs, das der Sieger von fünf vom Publikum gewählten Interpreten erhält, sowie das Männerballett. Gewaltig unterstützt von seinen Schlagzeugern, marschierte der Musikverein Krumbach mit einem Deep Purple Medley auf die Bühne, gefolgt von Rockern auf Motorrädern, die bis vor die Bühne fuhren und von denen sich einer als Dirigent Claus Furchtner outete.

Nach „Smoke on the Water“ marschierten bei Blasmusik die Akteure des Abends auf. Alexander Baumann führte als Vorsitzender des heimischen Musikvereins durchs Programm. Nach dem Marsch „Regimentskinder“ brachten die Jungmusiker mit „We will rock you“ die Mädchen zum begeisterten Kreischen. Weiter ging es mit Blasmusik und dem Sängerduo Daniela und Georg. Nach dem „Tiroler Adler“ wurde es rockig. Die Jungmusiker sagten mit Bechern beim „Cup Song“ einen „rappigen“ Rhythmus auf der Bühne an, unterstützt von den Sängerinnen Theresa und Laura. Michael sang unter anderem Hits, wie „Rosanna“ und „Don’t stop me now“ von Queen.

„Do you like what you see“, wurde bei einem forschen Auftritt von Emma interpretiert. Sibylle erhielt reichlich Beifall für „Narcotic“ sowie Daniela und Theresa für „Proud Mary“ und die Hits von Tina Turner.

Manfred Ehrle hatte die Moderation für die Verleihung des goldenen Stimmrohrs übernommen, die vom Publikum schon gespannt erwartet wurde. Lautstark und mit originellen Einfällen von ihren Fans unterstützt, traten die Interpreten nacheinander auf die Bühne. Es maßen sich musikalisch Michael Aicher vom Musikverein Friedrichshafen-Berg mit „Can you english, please“, Matze Brugger mit „Seven Nation Army“, „An Angel“ mit den Kellys von der Landjugend Obereisenbach/Krumbach, Marie Obinger vom Musikverein Eriskirch mit „Happy“ und die Sieger des Vorjahres, Christoph & Lisa mit „Wolfgang Petry Golden Hits“.

Die Spannung bis zur Auszählung der Stimmzettel überbrückten vier zierliche Tänzer im roten Tüll-Tutu mit Blümchen im Haar. Dazu kam eine Gruppe Rocker, die mit akrobatischen Einlagen und Sektduschen, untermalt von rockigen Klängen, gemeinsam mit dem Ballett, tosenden Applaus und reichlich Mädchen-Gekreische erhielt. Eine Polka zum Mitsingen sorgte anschließend für etwas Entspannung.

Gold und Gutschein für „Angel“

Nach „Musik ist Trumpf“ verkündete Manfred Ehrle den Sieger des Gesangswettbewerbs. Das goldene Stimmrohr für den ersten Platz, zusammen mit dem Gutschein eines Sponsors, ging an die LaJu Kellys mit „An Angel“ von der Kelly Family. Eine große Freude für die Landjugend Obereisenbach/Krumbach, die ihre „Kellys“ mit allen Mitteln unterstützt hatte. Platz zwei ging an Christoph & Lisa, drei an Michael Aicher, vier an Matze Brugger und Platz fünf an Marie Obinger und ihre tanzenden Mädels. Auch sie alle erhielten einen Preis für ihre tollen Leistungen.