Engelsgesänge in der Blaubeurener Stadtkirche

Blaubeuren (sz) - Der siebzigköpfige Landesjugendchor Baden-Württemberg präsentiert am Sonntag, 12. Juniin der Stadtkirche Blaubeuren sein klangsensibles Abschlusskonzert mit dem Titel „Engelsgesänge“ unter der Leitung von Professor Jan Scheerer, Musikhochschule Leipzig. Für seine diesjährige Frühjahrstournee erarbeitet der Chor zur Zeit in der Bundesakademie Trossingen ein anspruchsvolles a-cappella-Programm. Musikalische Facetten himmlischer, irdischer und fabelhafter Engelswesen stehen im Zentrum des Programms mit bekannten Komponisten wie Brahms, Schein, Mauersberger und Mahler oder Jazzklängen vom Schweden Nils Lindberg. Ob Bibeltexte, Shakespeare-Schöpfungen oder romantische Lyrikvertonungen – in beziehungsreicher Folge schlägt der Chor einen Bogen vom deutschem Barock zur skandinavischen Moderne. „In diesem Chor zu singen, macht mich einfach glücklich“, sagt eine Sängerin. „Ich kann Musik mit internationalen Dirigierpersönlichkeiten erleben und genieße die tollen Menschen hier“. Natürlich werden „greatest hits” wie das „Nachtlied“ von Max Reger und „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ von Felix Mendelssohn beim Konzert nicht fehlen. Beginn des Konzerts ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Infos auf www.kirchenmusik-blaubeuren.de.