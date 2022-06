Enge Matches für die Tennisabteilung des Sulmetingen

Ein spannendes Wochenende mit engen Spielverläufen hat es bei den fünf Mannschaften der Tennisabteilung des SV Sulmetingen gegeben.

Am Samstag mussten die Juniorinnen U 18 gegen die SPG Kirchberg/Munderkingen/Rottenacker eine Heimniederlage hinnehmen. In den Einzeln gingen zwei sehr enge Matches im Matchtiebreak verloren, so stand es am Ende 2:4. Die Junioren U 18 des SV Sulmetingen gewannen hingegen bei der TA SV Aichstetten, trotz eines Spielers weniger, mit 4:2. Alle angetretenen Spieler siegten in ihren Einzeln und dem Doppel.

Die Damen 40 hatten ihr erstes Rundenspiel dieser Saison beim TC Langenau. Durch die Siege von Annette Lamprecht-Blersch und Petra Brehm stand es nach den hart umkämpften Einzeln 2:2. Bei den beiden Doppeln errangen Sabine Häger und Brehm einen verdienten Sieg zum 3:3-Endstand. Nach insgesamt über sechs Stunden Spielzeit entschied ein Satzgewinn mehr zugunsten des TC Langenau.

Den Herren 40 erging es bei der TA FV Rot ähnlich: Udo Hanser und Maximilian Kraus konnten ihre Einzel im Matchtiebreak für sich entscheiden, doch mit einem gewonnenen Doppel stand es am Ende ebenfalls 3:3 bei zwei Satzgewinnen mehr für die TA FV Rot. Am Sonntag konnten sich die Herren 30 zu Hause nicht gegen die TA ASV Waldburg durchsetzen. Nachdem es nach den Einzeln 3:3 stand, mussten die Doppel entscheiden. Dabei gingen zwei Matches an die TA ASV Waldburg zum Endstand von 4:5.

Die nächsten Rundenspiele finden für die Junioren, die Damen 40 und die Herren 40 am kommenden Heimatfest-Wochenende statt, die anderen beiden Mannschaften pausieren einen Spieltag.