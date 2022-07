Engagierter Einsatz bewegt viel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg/Weingarten - Engagement in großen Zahlen: Der Einladung zur Kreisversammlung des DRK-Kreisverbandes Ravensburg in das Kultur- und Kongresszentrum Weingarten folgten rund 120 geladene Gäste. Der Kreisverband schaut zurück auf eine erfolgreich bewältigte Vergangenheit und zuversichtlich in die Zukunft: Die zahlreich engagierten Mitarbeitenden und Einsatzkräfte bilden die starke Basis.

Helfende und Förderer – ein solides Fundament: Nach der schwäbisch-humorigen Einführung von Leibssle alias Eckhard Grauer zu kniffligen Lebensthemen übernahm DRK-Präsident Dieter Meschenmoser das Wort. Zunächst gratulierte er dem DRK-Ortsverein Weingarten, der die Versammlung ausrichtete, zum hundertjährigen Bestehen. Der DRK-Kreisverband Ravensburg mit seinen 180 hauptamtlich Mitarbeitenden kann auf das Engagement von rund 1650 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern setzen und wird aktuell von mehr als 10000 Fördermitgliedern unterstützt.

Grußwort aus Stuttgart: Klaus Berthold richtete das Grußwort aus Stuttgart an die Gäste. Der stellvertretende Landesgeschäftsführer des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg lobte die Präsenz und das Miteinander im Ravensburger Kreisverband. Unter den insgesamt 34 Kreisverbänden sei er ein besonders leistungsstarker – in der Vergangenheit und der Gegenwart. Zudem sei der Verband ausgesprochen zukunftsorientiert.

Etwas Normalität: Für den tatkräftigen Einsatz im Kampf gegen die Pandemie, die die Arbeit des DRK bis heute beeinflusst, dankte Präsident Meschenmoser besonders den Kräften im Krisenteam, im Kreisimpfzentrum und bei den mobilen Impf-Teams sowie in den vielen Schnellteststationen. Man habe schnell reagiert und als einer der ersten zu Schnelltests aufgerufen. „Die Verläufe haben uns Recht gegeben,“ so Meschenmoser. Er spannte den Bogen über sämtliche Geschäftsbereiche des DRK-Kreisverbandes. Besonders hob er dabei auch die Arbeit der Ravensburger Tafel und des Kleiderladens hervor. Die Tafel unter Leitung von Walter Lehmann musste ebenso wie der Kleiderladen aufgrund der Pandemie eine schwierige Phase bewältigen. Durch den großen Ansturm der ukrainischen Kriegsflüchtlinge verdoppelten sich die Kundenzahlen, was die Situation noch einmal deutlich verschärfte. „Ihr Engagement ist bewundernswert“, so der DRK-Präsident. Bei der Veranstaltung wurde auch ein stellvertretender DRK-Schatzmeister gewählt.