Energiewende ist Thema der Ortschaftsräte in Schura

Die nächste öffentliche Ortschaftsratssitzung in Schura ist ein vor-Ort-Termin und findet am Samstag, 29. Oktober, um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist der Drei-Linden-Hof in Schura. Auf der Tagesordnung stehen im öffentlichen Teil folgende Punkte: Energiewende vor Ort mit der Besichtigung der Biogas-Anlage Drei-Linden-Hof, sowie ein Vortrag über die Nutzungsmöglichkeit der Abwärme für ein später auszubauendes Nah-/Fernwärmenetz für Schura. Hierzu gibt es einen Vortrag des Betreibers. Außerdem geht es um einen Bauantrag zum Bau von zwei großflächigen Photovoltaikanlagen im Gewerbegebiet Neuen II sund es gibt eine Bürgerfragerunde sowie Anfragen aus dem Ortschaftsrat.