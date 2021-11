Energiewende im Schuldekanatsamt

Im katholischen Schuldekanatsamt für die Beruflichen Schulen hat es es einen Amts- und Ortswechsel gegeben: Bernhard Brunner ist nach 23 Jahren in den Ruhestand getreten. Jutta Wörner ist seine Nachfolgerin. Mit ihr wechselt der Dienstsitz von Aalen nach Heilbronn.

„Energiewende“ – unter diesem Motto haben rund 60 Gäste Bernhard Brunner, den langjährigen Schuldekan der Beruflichen Schulen, verabschiedet und seine Nachfolgerin Jutta Wörner begrüßt. Dem Wortgottesdienst in der Salvatorkirche, zelebriert von Dekan Robert Kloker, folgte ein Reigen an Dankesworten und guten Wünschen. Das Duo „Zwiepack“ mit Markus Braun und Christian Bolz glänzte mit toller Musik.

Dass es sich beim Religionsunterricht an Beruflichen Schulen um eine ganz besondere Aufgabe handelt, das wurde in der dreistündigen Feier klar. Eine Tätigkeit, die viel Energie fordert, Durchhalte- und Einfühlungsvermögen, damit „magische Momente“ entstehen können, wie Jutta Wörner in ihrer Antrittsrede betonte. Für diese Momente lohne sich jeder Aufwand und darauf freue sie sich sehr.

Mit dem Wohn- und Dienstort Jutta Wörners wechselt der Sitz des Schuldekanatsamts, der seither in Aalen im Haus der Katholischen Kirche war, nach Heilbronn. Die Stelle vereint die Betreuung und Begleitung von Religionslehrerinnen und -lehrern der Dekanate Ostalb, Heidenheim, Heilbronn-Neckarsulm, Bad Mergentheim, Schwäbisch Hall und Hohenlohe. „Ich war schon viel unterwegs“, sagt Jutta Wörner und berichtet aus der Schule und ihrem Wohnort.

Davor hatte Bernhard Brunner das Wort. 23 Jahre lang hat er das Amt des Schuldekans für Berufliche Schulen bekleidet und mit seiner Frau Regina als Sekretärin mit viel Herzblut ausgefüllt. Er dankte vor allem für das Vertrauen und die große Freiheit, die ihm seitens der Diözese zur Gestaltung des Berufsfeldes zugestanden worden sei. „Reli ist das Sahnehäubchen-Fach, wenn man sich darauf einlässt“, so Brunner. Hier kämen die Gründe und Abgründe des Lebens zur Sprache. Relilehrer bräuchten auch immer viele Energiequellen, sonst landeten sie im Burnout oder das Niveau werde banal.

Diese Energie wünscht ihm Dekan Robert Kloker für seine ehrenamtliche Tätigkeit im Ruhestand in der Seelsorgeeinheit Aalen. Im Vergleich zur Energie, die aus dem brennenden Dornbusch und der Begegnung Mose mit Gott fließt, sah Kloker eine „regenerative Energiequelle, denn das Feuer brennt und verbrennt doch nicht“.

Als „gute Seelen, die den Religionsunterricht geprägt haben“, bezeichnet Klaus Hilbert, Schuldirektor im Kirchendienst, Bernhard und Regina Brunner. Er sei froh, dass Jutta Wörner die Stelle weiterführe und neue, eigene Akzente setzen werde.

Ordinariatsrätin Ute Augustyniak-Dürr aus Rottenburg sprach von der hohen Bedeutung des Religionsunterrichts an Beruflichen Schulen. Junge Menschen stellten hier oft die Frage nach Orientierung und Vertrauen. Bernhard Brunner sprach sie als einem der ersten Schulseelsorger in der Diözese ein großes pädagogisches Talent zu, der mit der Entwicklung neuer Formate Schritte vorangegangen sei. Für Jutta Wörner hatte sie auch die Beauftragungsurkunde von Bischof Gebhard Fürst dabei.

Für eine gute und gelingende Zusammenarbeit bedankte sich Bernhard Riesch-Clausecker von der evangelischen Kirche. Brunner habe sich immer für die Kollegen und Kolleginnen eingesetzt und gute Arbeitsbedingungen angemahnt.

Weitere Dankesworte und gute Wünsche für die Zukunft gab es von Schulleiter Jochen Wörner von der Kaufmännischen Schule Aalen und Dieter Arweiler von der Andreas-Schneider-Schule Heilbronn sowie den Lehrern Claudia Ammon und Andreas Grathwohl.