Energietag lockt nach Neunheim

Zum ersten Mal haben im Neunheimer Industriegebiet die drei Ellwanger Energieversorger EnBW ODR, die Stadtwerke und die neu gegründete Firma NEO im Rahmen des Energietages Bürgern die n Themen Energiesparen und Klimaschutz nahe gebracht. Vorgestellt wurde auf dem Gelände der Natur Energie Ostalb (NEO) das im Bau befindliche Biomasse- und das benachbarte Pelletierkraftwerk.

Die EnBW ODR als Stromversorger stellte zwei Fahrräder mit elektrischem Hilfsantrieb vor. Die Stadtwerke Ellwangen zeigten vier Modelle von Erdgasfahrzeugen verschiedener Hersteller. Beeindruckt waren die vielen Besucher von der Vorstellung des Biomassekraftwerks, das rein mit zwei Drittel Grünschnitt und einem Drittel Waldhackschnitzeln befeuert wird und am Ende mit einer Leistung von 1,5 Megawatt und zwölf Millionen Kilowattstunden pro Jahr rund 3500 Einfamilienhäuser ausreichend mit Strom versorgen kann. Der Tagesbedarf an Biomasse aus 100 Prozent nachwachsenden Rohstoffen liegt bei 1200 Kubikmetern, die aus einem Umkreis von 50 Kilometern herangeschafft werden.

Die bei der Stromerzeugung entstehende Abwärme, die einer Heizölmenge von rund 150 000 Litern entspricht, geht zum einen im Kreislaufsystem über eine Nahwärmeleitung zu der benachbarten Firma Betzold und zum anderen in das benachbarte Holzpelletwerk, um dort dem Sägmehl und den Holzschnitzeln die Restfeuchtigkeit zu entziehen. Für eine Tonne Pellets werden zirka 6,7 Tonnen Sägemehl benötigt, das in einem mächtigen Betonsilo gelagert werden kann. Vorgesehen ist eine Tagesproduktion von 120 Tonnen oder eine Jahresproduktion von 40 000 Tonnen Holzpellets, die ab Werk als lose Ware oder Sackware bezogen werden können. Gesammelt werden die Pellets in einem Stahlsilo.

Das Herzstück Biomassekraftwerks ist der Brennkessel. Mitte Oktober soll die Brennkammer mit rund 20 Raummetern Scheitholz angeschürt werden und Ende Oktober soll das Pelletwerk anlaufen, wie der technische Geschäftsführer der NEO, Matthias Rueß, berichtete. Oberbürgermeister Karl Hilsenbek sprach bei seinem Grußwort von einem Vorzeigeobjekt. Die Kosten dieses Projekts, bei dem sich zahlreiche Energieversorger des Ostalbkreises und viele private Investoren engagiert haben, liegen bei rund 13 Millionen Euro. (hbl)