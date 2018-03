Gas und Glas für die Gemeinde: Im Rathaus Ebersbach hat Bürgermeister Roland Haug am Donnerstag einen Konzessionsvertrag mit der Thüga Energienetze GmbH unterzeichnet. Das Unternehmen aus Bad Waldsee möchte Erdgasleitungen in Ebersbach-Musbach verlegen und betreiben sowie Glasfaser-Leerrohre für schnelles Internet mitverlegen.

Im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat beschlossen, mit Thüga einen Konzessionsvertrag abzuschließen. Mit dem Vertrag gibt die Gemeinde dem Unternehmen das Recht, auf dem Gemeindegebiet eine Gasleitung zu verlegen. „Das war schon ein entscheidender Gemeinderatsbeschluss“, sagte Bürgermeister Haug bei der Unterzeichnung des Vertrags im Rathaus.

Kürzlich hatte eine Informationsveranstaltung stattgefunden. Laut Roland Haug, Thüga-Prokurist Markus Mischke und Thüga-Geschäftsführer Reinhard Wendl stieß die Veranstaltung auf große Resonanz. „Über 100 Leute sind da gewesen“, sagte der Bürgermeister. Einen Erdgas- und einen Glasfaseranschluss zusammen zu verlegen, das sei eine „Super-Kombination“, sagte Reinhard Wendl. Die Thüga GmbH wird das dann aufgebaute Erdgasnetz auch betreiben.

Internet-Betreiber wird gesucht

Anders beim Internet: Dort verlegt das Unternehmen Glasfaser-Leerrohre, die dann erst in einem separaten Schritt mit aktiver Technik befüllt werden müssten, um schnelles Internet zu erreichen. Wie Roland Haug erläuterte, könnte dann entweder die Gemeinde oder der Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Ravensburg, in dem Ebersbach-Musbach Mitglied ist, die aktive Technik ausschreiben, um einen Betreiber zu finden.

Die momentane Internet-Geschwindigkeit im Hauptort Ebersbach hält Haug für „ordentlich“, aber nicht für ausreichend für die kommende Digitalisierung: „Die Zukunft sieht natürlich ganz anders aus.“ Als erstes wird der Hauptort Ebersbach erschlossen, Musbach und die Ortslagen sollen in einem zweiten Schritt erfolgen. Der stellvertretende Bürgermeister und Gemeinderat Karl Schäfer mahnte, nicht nur an den Hauptort Ebersbach zu denken. „Wir können die nicht abkoppeln“, sagte er mit Blick auf das restliche Gemeindegebiet. Insgesamt hat die Gemeinde laut Bürgermeister 1,1 Millionen Euro netto für das Thema Breitbandausbau in den Haushalt eingestellt.

Bauarbeiten beginnen im Frühjahr

Thüga betreibt in den Gemeinden Altshausen, Aulendorf und Bad Schussenried ein Erdgasnetz. Vom Dornahof aus soll nun der Hauptort Ebersbach angeschlossen werden, die Bauarbeiten sollen im Frühjahr beginnen. Wie hoch die Gesamtkosten für den Aufbau des Erdgasnetzes in Ebersbach-Musbach sein werden, lasse sich noch nicht sagen, sagten die beiden Thüga-Vertreter. Das hänge auch davon ab, wie viele Bürger ihr Haus anschließen lassen wollen. Momentan befinde man sich noch in der Werbephase, ergänzte Roland Haug. Markus Mischke hofft, am Ende auf 300 Netzanschlüsse zu kommen. Die Kosten für einen kombinierten Gas- und Glasfaser-Anschluss für die Interessenten stehen unterdessen fest. Markus Mischke bezifferte sie auf 2143 Euro. „Das ist nur geringfügig mehr als bei einem normalen Gas-Netzanschluss für 2096 Euro“, sagte er.