Endspurt für „grüne Bürgerprojekte“ – Frist endet am 10. April

Friedrichshafen (sz) - Wer eine Idee für eine grünere Stadt hat, sollte sich beeilen: Aktuell läuft die Bewerbungsphase für die erste Förderphase „Wir machen gemeinsam grün“ noch bis Sonntag, 10. April. Für engagierte Bürgerinnen und Bürger ist also noch ein wenig Zeit, sich mit einem „grünen“ Projekt, das dem Gedanken des nachhaltigen Zusammenlebens folgt, an die Stadt zu wenden. Das teilt die Stadt mit.

„Noch bis 10. April läuft die erste Förderphase für interessante, innovative und spannende Projektideen zu „grünen“ Themen wie beispielsweise Gemeinschaftsgärten, Quartiers-Putzete oder gemeinschaftliche Pflanzaktionen. Die eingereichten Projekte können mit bis zu 5.000 Euro gefördert werden“, so Ines Weber, Leiterin des Amtes für Soziales, Familie und Jugend. Es werden Projekte gefördert, die ehrenamtlich organisiert werden und dem Gemeinwesen zugutekommen.

Wer noch Zeit braucht, bis seine Idee ausgearbeitet ist, kann sich auch noch für die zweite Förderrunde bewerben. Diese endet am Sonntag, 23. Oktober. In den vergangenen Jahren wurde zum Beispiel ein Zuschuss für den technisch-historischen Rundweg in Fischbach-Manzell gewährt. Auch quartiersbezogene Kleidertauschpartys, ein Büchertauschregal oder ein Reparatur-Café wurden von der Stadt gefördert.

Mit dem Budget will die Stadt das vielfältige Engagement in Friedrichshafen stärken und unterstützt Einzelprojekte mit bis zu 10 000 Euro. Voraussetzung ist, dass mit dem Projekt die Gemeinschaft gefördert und die Infrastruktur im Quartier, im Stadtteil oder in der Ortschaft verbessert werden. Die Projekte müssen bestimmte Lebenslagen berücksichtigen oder zur Stärkung der Verantwortung für das Gemeinwesen beitragen.