Endspurt für den Umzug der Stadtwerke

Trossingen (ls) - Nur noch rund drei Wochen ist es hin, bis bei den Trossinger Stadtwerken der große Umzug in den Neubau ansteht. Am Wochenende des 6./7./8. Septembers sollen die Mitarbeiter in den 7,9-Millionen-Neubau in der Christian-Messner-Straße umziehen.

„Bis dahin muss sich noch einiges tun“, stellt Hartmut Manger von den Stadtwerken fest. Vor allem Möbellieferungen könnten für Verzögerungen sorgen. Einen Großteil der Möbel aus dem bisherigen Gebäude am Kreisverkehr Hauptstraße/Ernst-Hohner-Straße wird die EnTro allerdings behalten. Hingegen seien Teile des Lagers bereits umgezogen, berichtet Manger. Ende Juli hatte Geschäftsführer Hans Bauer die Räumlichkeiten erstmals öffentlich präsentiert (siehe Foto) und sich zuversichtlich gezeigt, dass der Zeitrahmen eingehalten werden könne.