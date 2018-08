Endspurt bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall

Ein sonnenverwöhnter Festspielsommer in Schwäbisch Hall geht auf die Zielgerade. Kürzlich feierte mit der Musiktheater-Uraufführung „In der Bar zum Krokodil – Ab in die wilden 20er“ die letzte Neuproduktion der Spielzeit Premiere auf der Großen Treppe. Bis zum 24. August stehen nun fast jeden Tag gleich mehrere Stücke auf dem Programm der Freilichtspiele Schwäbisch Hall.

Auf der Großen Treppe wechseln sich die Revue „In der Bar zum Krokodil – Ab in die wilden 20er“ und die Komödie „Don Camillo und Peppone“ ab, in der Haalhalle gibt es noch Vorstellungen des Kinder- und Familienstücks „Karlsson vom Dach“, und die Darsteller und Besucher des Theaterspaziergangs „Williams weite Welt“ sind auf dem Haller Unterwöhrd und in der Altstadt unterwegs.

Die Goldenen Zwanziger auf der Großen Treppe

„Es war bislang ein herrlicher Sommer für die Festspiele. Nahezu bei jeder Vorstellung hatten wir ideales Wetter – und begeistertes Publikum“, zeigt sich Intendant Christian Doll glücklich über den bisherigen Verlauf der Saison. Für die letzten Wochen der Saison verwandelt sich die Große Treppe nun ins aufregende Berlin der 20er-Jahre. Die musikalische Revue „In der Bar zum Krokodil – Ab in die wilden 20er“, die von Doll und dem Musikalischen Leiter der Festspiele, Heiko Lippmann, eigens für die Freilichtspiele entwickelt wurde, wurde bei der Premiere von Publikum und Presse hervorragend aufgenommen.

Die Presse hob vor allem das Live-Orchester der Produktion hervor: „Virtuoser Begleiter über die kurzweiligen eineinhalb Stunden hinweg ist das Salonorchester der Freilichtspiele [...]. In der Premierenbesetzung brilliert der musikalische Leiter Heiko Lippmann persönlich am Klavier“, schrieb zum Beispiel das „Haller Tagblatt“.

Auch die Kultkomödie „Don Camillo und Peppone“, mit einem spektakulären Fußballspiel zwischen Katholiken und Kommunisten, ist von 14. bis 17. August, jeweils um 20.30 Uhr, noch einmal auf der Großen Treppe zu sehen.

Noch gibt’s Karten für „Karlsson vom Dach“

In der Haalhalle finden am 16., 18. und 19. August Nachmittagsvorstellungen des Kinder- und Familienstücks „Karlsson vom Dach“ von Astrid Lindgren statt. Nachdem viele der letzten Vorstellungen komplett ausgebucht waren, sind für die letzten drei Termine derzeit noch Karten erhältlich.

Komplett ausverkauft ist hingegen der Theaterspaziergang „Williams weite Welt“, der auf dem Unterwöhrd und in der Haller Altstadt stattfindet.

Ein weiteres musikalisches Bonbon kurz vor Ende der Spielzeit ist schließlich am 22. August die letzte Ausgabe der Late-Night-Show „Die Pollys bei Olli’s“ mit der Band Tante Polly, bekannt aus dem Theaterspaziergang und „Don Camillo und Peppone“.