Endlich wieder Simsonrennen in Dentenweiler

Nach einer zweijährigen Corona bedingten Pause veranstaltet der MSC Langnau am Tag der Deutschen Einheit, Montag, 3. Oktober, wieder das traditionelle Simsonrennen in Dentenweiler zwischen Degerseee und Oberreitnau. Los geht es am Montag mit dem Training um 10.30 Uhr. Die Fahrervorstellung findet um 12.30 Uhr statt. Rennstart ist um 13 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Gefahren wird auf zwei und drei Rädern in den Klassen Supercup, Nostalgie sowie Gespanne wassergekühlt und luftgekühlt. Auch die Rasentraktoren und die Kids sind wieder mit dabei. „Wir freuen uns, nach der Corona bedingten Pause wieder ein Simsonrennen organisieren zu können. Es wäre super, wenn die Fans wieder an die Rennstrecke kommen und so ihre Verbundenheit zu den Simson-Motorrädern zeigen“, so Andrea Kreuzer, Vorsitzende des MSC Langnau. Übrigens: Bereits am Sonntag, 2. Oktober findet im Bierzelt an der Rennstrecke ein gemütlicher Hock statt.