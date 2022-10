Endlich wieder Schule – Lehrerkonzert der Musikschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lindau - „Endlich wieder Schule“ – Dies war das Motto des traditionellen Lehrerkonzertes der Lindauer Musikschule. „Wir sind im Hauptberuf Pädagogen und nicht Künstler“ merkte Schulleiterin Regina Kuhn in ihren Eröffnungsworten an. Dass alle Beträge sich dennoch auf einem hohen künstlerischen Niveau bewegten, davon konnten sich alle überzeugen. Berthold Reusch und Dmytro Omelchak spielten Gitarrenmusik aus der Frühromantik, die drei Klavierlehrerinnen und -lehrer Anne Welte, Daniel Fieß und Sneshana Lachanas 6-händige Klavierstücke. Regina Kuhn sang das anspruchsvolle Lied „Die Georgine“ und eine mitreißende Arie aus Gräfin Mariza, begleitet von Sneshana Lachanas. Poulencs Oboensonate erklang tonschön von Bettina Klinglmayr. Am Klavier assistierte Anne Welte. Beide taten sich mit Frank Westphal (Violoncello), Michael Klein (Blockflöte) und Angeliki Ongari (Violine) zu einem flotten Stück von Telemann zusammen. Matyas Seibers Tanz-Suite in einer Quartettfassung für Querflöte (Christian Rudolf), Oboe (Bettina Klinglmayer), Klarinette (Stefan Heitz) und Violoncello (Frank Westphal) sowie ein Solostück für Violoncello, meisterhaft gespielt von Frank Westphal, rundeten das Programm ab.