Endlich wieder ein Sieg für Eschach

Nach sechs Spielen ohne Sieg hat der TSV Eschach in der Fußball-Landesliga wieder drei Punkte geholt. Gegen den TSV Riedlingen gewann die Mannschaft von Trainer Philipp Meißner mit 3:1.

Der 18. September dürfte für den TSV Eschach in bleibender Erinnerung sein. Damals feierte der Landesligist seinen bislang letzten Heimsieg und ging mit 1:0 in Führung. Danach folgten vor heimischen Publikum zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Dabei legte jeweils der Gegner vor. Warum das wichtig ist? Als der TSV Eschach gegen den TSV Riedlingen in der 24. Minute zum 1:0 traf, fiel die Anzeigentafel aus. Technischer Defekt. Oder war die Anzeige einfach nur irritiert, dass seit fast zwei Monaten wieder einmal der TSV Eschach in Führung ging?!

Das Eschacher Tor erzielte Sören Hirschle nach toller Einzelleistung. Er dribbelte quer durch den halben Strafraum und spitzelte den Ball flach ins linke Eck. Zuvor war Riedlingen spielbestimmend. Nach dem ersten Abtasten erarbeitete sich der Gast nach sieben Minuten die erste Chance, als Fabian Ragg freistehend verzog. Auch anschließend hatte Riedlingen mehr Ballbesitz. Eschach kam erst in der 15. Minute gefährlich vor das Tor der Gäste, doch der Schuss vom starken Julian Jehle blockte die Riedlinger Hintermannschaft ab. Nach der Eschacher Führung waren die Gäste wieder am Drücker. Mitten in dieser Drangphase traf Manuel Ruess in der 35. Minute zur 2:0-Führung, als er an der Außenkante des Strafraums abzog und den Ball oben links ins Eck zirkelte. Randbemerkung: Die Anzeigentafel war immer noch dunkel.

Doch Riedlingen zeigte sich nach dem abermaligen Gegentreffer nicht geschockt, sondern erarbeitete sich weitere Chancen. Dominik Früh hätte zweimal den Anschlusstreffer erzielen können. Pascal Schoppenhauer scheiterte kurz vor der Pause am glänzend reagierenden Eschacher Torhüter. Mit der etwas glücklichen 2:0-Führung der Eschacher ging es in die Pause.

Die Gastgeber kamen besser aus der Kabine. Hirschle legte sich den Ball zu weit vor. Max Bröhm scheiterte nach einem tollen Solo über rund 40 Meter am Riedlinger Torhüter Stefan Hermanutz. Und auch die Anzeigentafel funktionierte nun wieder. Ein schlechtes Omen. Denn der eingewechselte Dennis Altergot traf in der 70. Minute zum verdienten Anschlusstreffer. Eschachs Torhüter Strobel parierte einen Schuss von Jonas Siefert, den Abpraller verwertete Altergot. Auf der Eschacher Bank begann nun das große Zittern. Unbegründet. Neun Minuten später machte Bröhm mit seinem Treffer zum 3:1 alles klar. „Das war ein hart erkämpfter Sieg. Das Spiel hätte durchaus in die andere Richtung laufen können, wenn Riedlingen seine Chancen besser genutzt hätte“, sagte Eschachs Trainer Philipp Meißner und lobte sein Team: „Wir haben die Tore gut herausgespielt.“ Und das honorierte dann auch die Anzeigentafel, die den 3:1-Endstand mustergültig präsentierte.