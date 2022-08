Endlich wieder dröhnende Zweitakter am Goscha-Marie-Ring

Nach zwei Jahren Stille ist es nun endlich wieder so weit: Am Samstag, 13. August, werden auf dem Goscha-Marie-Ring insgesamt wieder 46 Teams mit ihren Mofas an den Start gehen. Das Event-Highlight für Freunde des Zweitakt-Motorsports, das in der Zwischenzeit Inspiration für einen Regionalkrimi geliefert hat, darf endlich wieder live in Taldorf stattfinden.

Eine besondere Freude war es für das Orga-Team des Mofa-Cups, dass trotz zweijähriger Zwangspause der Ansturm auf die 45 Plätze des Starterfelds ungebrochen war, heißt es in einem Schreiben der Veranstalter. So waren die Startplätze in der Rekordzeit von einer Minute und 43 Sekunden bereits vergeben. Neben zahlreichen Teams, deren Namen treuen Mofa-Cups Fans und aufmerksamen Beobachtern bereits wohl bekannt sind, ist es besonders schön, dass auch ein reines Frauenteam dieses Jahr sein Comeback am Goscha-Marie-Ring feiert: „Chicken Runn 2.0“ wird nach einer längeren Rennauszeit am Ring versuchen, das Fahrerfeld wieder aufzumischen. Unterstützung bekommen die Mädels dabei vom Team „Leibinger’s Sportklinik“, das wieder mit der Sonderstartnummer 99 dabei sein wird. Beginn ist um 16 Uhr mit dem Freien Training, um 18.15 Uhr ist Qualifying, um 19.30 Uhr Teamvorstellung und anschließend geht der Hauptlauf los. Nach der Siegerehrung ist dann eine gemeinsame Party mit DJ Enrico Ostendorf angesagt.