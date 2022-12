Endlich wieder – Chor imPuls!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Neufra/Steinhilben - Nach zwei Jahren Coronapause meldet sich der Chor imPuls Neufra stimmgewaltig mit seinen Adventskonzerten zurück. „Schon der Einzug (Du bist heilig), hat mir Gänsehaut bereitet und das erste Lied „Meine Seele preist“ sogar feuchte Augen!“ So und ähnlich äußerten sich Besucher über den Beginn der zwei Konzerte.

Lisa Blatter und Adriana Leipert begrüßten die Anwesenden und drückten dabei die Freude und den Stolz des Chores aus, wieder ein tolles Programm für die Advents- und Weihnachtszeit bieten zu können. Chorleiter Patrick Rützel, der den Chor erst vor einem Jahr übernahm, hat mit erfahrenen Chorsängern ein stimmiges Programm zusammengestellt.

Der erste Teil den Konzerts bestand aus eher klassischen Chorwerken. Dem fetzigen „Hosianna“ folgte das kraftvolle „O Holy Night“. Bei zwei Titeln des Komponisten J. Rutter „God Be in My Head“ und „Angels Carol“ zeigte der Chor, dass er sowohl die ruhigen und tiefen, als auch die hohen Töne beherrscht. Den Schluss des ersten Konzertteils bildete der Gospel „Loved“.

Im zweiten Teil, der vor allem Pop- und Rocknummern umfasste, bekam auch die Band, bestehend aus Ralf Ritter (Piano), Frank Acker (Gitarre) und Heiko Borkowsky (Schlagzeug) mehr zu tun. Frank Acker übernahm zudem mit Ferdi Riester die Soloparts beim Popklassiker „Don’t Let The Sun Go Down on Me“. Der Chor begleitete mit mächtigem Backgroundgesang.

Mächtig ging es auch weiter mit der Worship-Power-Ballade „Shout to the Lord“ und dem Song „All Gods Lonely Children“. Das „Adiemus“ bot harmonischen Chorgesang und donnernde Trommeln. Mit dem Klassiker „Wish You Were Here“ kamen die Freunde des Rock auf ihre Kosten.

Das letzte offizielle Lied des Abends war „Don’t Stop Believing“ von Journey. In vielerlei Hinsicht ist dieses Lied für den Chor eine Hymne der Zuversicht, die ihn durch die lange und unklare Coronazeit gebracht hat. Das Publikum forderte stehend eine Zugabe. Unter den Klängen von „Skyfall“ zogen die Sängerinnen und Sänger wieder aus der Kirche.

Die Chormitglieder samt Band und Chorleiter sind dankbar und überwältigt vom großen Besucheransturm auf die beiden Konzerte in Steinhilben und Neufra. Die Spenden gehen in diesem Jahr an den Kinderschutzbund Sigmaringen.