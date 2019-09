Endlich hat Abtsgmünd wieder einen Pfarrer

Die Erleichterung ist sowohl beim Gottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Michael als auch beim anschließenden Festakt in der Kochertal-Metropole zu spüren gewesen: Endlich haben Abtsgmünd und die Seelsorgeeinheit Oberes Kochertal nach rund dreijähriger Vakanz mit Jürgen Kreutzer wieder einen Pfarrer.

Am Sonntagnachmittag wurde Pfarrer Jürgen Kreutzer im Rahmen eines Festgottesdienstes und in Konzelebranz mit dreizehn weiteren Amtsbrüdern in sein Amt eingeführt. Fahnenabordnungen der Vereine, der Kindergarten Sankt Josef, der Kirchenchor, viele Ministranten und natürlich ein Großteil der Gemeinde hieß den neuen Pfarrer in Sankt Michael herzlich willkommen.

Jürgen Kreutzer stammt aus Unlingen, das liegt am Fuße des Bussen, dem heiligen Berg Oberschwabens. Dort wuchs der Spätberufene auf. „Jesus fasziniert mich, er führt Menschen zusammen, ist die Hoffnung über den Tod hinaus und er gibt Halt“, sagte Kreutzer. In seiner Predigt setzte er vor allem auf eine gemeinsame Zukunft zusammen mit der Jugend Abtsgmünds. Mit einem riesigen, gebackenen Schlüssel hieß Gisela Rieck als gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats der Seelsorgeeinheit Oberes Kochertal den neuen Geistlichen willkommen.

Es wartet ein breitgefächertes Aufgabenfeld

In der Kochertal-Metropole folgte dann der Festakt. Ihn gestalteten vor allem die Kindergärten („Schön, dass du da bist“) und die Vereine. Er wolle in seiner Seelsorgeeinheit Altbewährtes mit Neuem verbinden, rund um die Uhr und von der Wiege bis zur Bahre für seine Gemeinde da sein, kündigte Kreutzer an. Nächster Gratulant war Dekan Robert Kloker, der Kreutzers Werdegang skizzierte, bis er sich für die Mitte des Dekanats entschieden habe. Er überreichte dem neuen Pfarrer ein Buch des Ostalbkreises, damit er sich schnell zurecht findet.

Weiter gratulierten ihm der Gesangverein Wöllstein, sein evangelischer Amtsbruder Gerlach und Bürgermeister Armin Kiemel. Seine Bürger seien erleichtert, endlich wieder einen katholischen Geistlichen zu haben. Kiemel hieß den neuen Pfarrer in Abtsgmünd herzlich willkommen. Ihn erwarte in Abtsgmünd ein breitgefächertes Aufgabenfeld.