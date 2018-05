Ende des Jahres ist Altheim schuldenfrei

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2018 hat der Altheimer Gemeinderat am Donnerstag beschlossen. Einnahmen und Ausgaben belaufen sich auf je 2 743 353 Euro. Zu Ende des laufenden Jahres wird die Gemeinde Altheim schuldenfrei sein.

Schon im Jahr 1995 sei die Gemeinde schuldenfrei gewesen, erinnerte Robert Rewitz an seinen Anfang als Bürgermeister von Altheim. Probleme bereitete danach der Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen. Nach der Einnahme von 336 813 Euro im Jahr 2016 wird damit gerechnet, dass sich die Gewerbesteuer auf rund 230 000 Euro einpendelt.

Eine kontinuierliche Finanzpolitik sei stets oberstes Ziel seiner Verwaltung gewesen, sagte der Bürgermeister. In den 23 Jahren seiner Dienstzeit sei im Dorf viel erreicht worden. Es gebe jetzt keine schlechte Straße mehr, Backhaus und Bücherei seien erhalten geblieben, schöne Häuser würden das Ortsbild prägen und für eine erträgliche Breitbandversorgung sei eine Zwischenlösung gefunden worden. Gasthäuser und Lebensmittelgeschäfte seien dagegen nicht mehr vorhanden. Positiv für die Dorfentwicklung sieht Bürgermeister Rewitz den Ausbau der Feuerwehr, das Bürgerhaus und die Erschließung von Baugebiet für Familien. Ab dem Haushalt 2018 sei für ein paar Jahre Konsolidierung angesagt. Die Gemeinde sei in der Lage, ihre Schulden zu tilgen und Rücklagen zu bilden. Die Rücklagen sind für die Finanzierung der 2019 anfallenden Mehrkosten und für Investitionen vorgesehen. Die Verwaltung glaubt, die Abwasserbeseitigung in Angriff nehmen zu können.

Das 2017 zum Grunderwerb und zur Erschließung des Baugebiets „Beim Altheimer Schloss“ aufgenommene Darlehen wird mit einer Sondertilgung in Höhe von 270 307 Euro abgelöst. Die Tilgung wird aus den Verkaufserlösen der Grundstücke des Baugebiets finanziert.

Im Verwaltungshaushalt gäbe es keine großen Änderungen, stellte Kämmerin Salina Zoller in der Übersicht fest. „Der Verwaltungshaushalt deckt sich selbst“, ergänzte Bürgermeister Robert Rewitz. Im Verwaltungshaushalt gleichen sich Ausgaben und Einnahmen mit je 1 315 353 Euro aus, im Vermögenshaushalt mit je 1 428 000 Euro.

Im Zusammenhang mit der anstehenden Trennung der Bewirtschaftung von Staats- und Gemeindewald spricht sich der Gemeinderat Altheim für ein kommunales Forstamt für alle Gemeinden des Landkreises aus. Die Gemeinde selbst verfügt nur über geringe Baumbestände.