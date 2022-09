Ende des Ärgers? Sperrungen in Gemeinden sollen Verkehrschaos am A8-Albabstieg verhindern

Die Autobahn GmbH hat sich mit den Landratsämtern und den Kommunen rund um den A8 - Albabstieg auf ein erweitertes Umleitungskonzept für kommende Sperrungen geeinigt. Dies teilte die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest am Mittwoch mit. Das neue Konzept sieht Maßnahmen im kommunalen Netz vor, um die Verkehrsteilnehmer besser auf die vorbereitete Umleitungsstrecke zu lenken.

„Es ist eine große Belastung für die Anwohner, wenn die von uns im Vorfeld durch optimierte Ampelschaltungen vorbereiteten Umleitungsstrecken frei bleiben und sich stattdessen 40-Tonner und Autos durch den von Navigationsgeräten vermeidlich kürzeren Weg durch Anliegergemeinden quälen“, so Christine Baur-Fewson, Niederlassungsdirektorin der Autobahn GmbH Südwest. Die Autobahn GmbH jedoch darf im nachgeordneten Netz der Landes- und Gemeindestraßen keine Sperrungen anordnen.

Kommunen, Landratsämter und Autobahn GmbH arbeiten zusammen

Die alleinige Befugnis dazu liegt bei den zuständigen Behörden der Landratsämter und bei den Ortspolizeibehörden der großen Kreisstädte. „Daher suchen wir hier den Schulterschluss“, so Baur-Fewson. In die gleiche Kerbe schlägt der Drackensteiner Bürgermeister Roland Lang: „Es kann doch nicht sein, dass LKW durch Blumenbeete unserer Vorgärten fahren und AutofahrerInnen ihren Müll auf unsere Gehwege schmeißen.“ Auch der Wiesensteiger Bürgermeister Gebhard Tritschler ist sich sicher: „Ein so komplexes Problem kann nicht mit einer Maßnahme allein bewältigt werden. Wir brauchen eine Kombination verschiedener Maßnahmen, um die VerkehrsteilnehmerInnen auf der vorgesehenen Umleitung zu halten.“

Bei der Sperrung des A8-Albabstiegs im August hatte die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest im Vorfeld umfangreiche Maßnahmen ergriffen: Die Bürger der anliegenden Gemeinden wurden per Flyer vorab informiert. Auf der A8 und der A7 zeigten schon vor dem Autobahnkreuz Elchingen mobile Warntafeln die großräumige Umleitungsempfehlung über die A7 und die A6 an. Ebenso gab es im Stadtgebiet von Ulm die Umleitungsempfehlungen von der Anschlussstelle Ulm-West über die B10 und die B313. Diese wurde auch angenommen. Ebenso haben die zuvor von der Autobahn GmbH informierten Verkehrssender gut über die Umleitungsempfehlungen informiert.

Navi macht Umleitungspläne obsolet

All das half aber nur wenig, denn die Navigationsgeräte der Verkehrsteilnehmer machten den Planungen einen Strich durch die Rechnung. Vor allem der Schwerlastverkehr hielt sich nicht an die ab Merklingen ausgeschilderte und für den Verkehrsfluss optimierte Umleitungsempfehlung. "Stattdessen folgten sie ihren Navigationsgeräten, die eine vermeidlich kürzere Strecke durch Wohngebiete und über Feldwege vorschlugen", schreibt die Autobahn Südwest GmbH. Die Folge: die offizielle Umleitungsstrecke blieb weitestgehend frei, LKW und Busse blieben in Wohngebieten und auf Feldwegen stecken. Leidtragende waren die Anwohner. Diese unnötigen Staus stellen in den Gemeinden auch ein Sicherheitsproblem dar. Im Notfall gäbe es für Rettungskräfte und Feuerwehren kein Durchkommen mehr.

Um den "rücksichtslosen Verkehr durch die Anwohnergebiete" zu unterbinden, werden bei den kommenden Sperrungen mehr kommunale Straßen gesperrt. Ein Umfahren der vorbereiteten Umleitung soll damit verhindert werden. So soll das Rechtsabbiegen beim Verlassen der Anschlussstelle Merklingen durch eine entsprechende Straßensperrung unterbunden werden, ebenso in Nellingen die Ortsdurchfahrten für Nicht-Anwohner. Die Kommunen werden in Abstimmung mit den Behörden des Landratsamtes ihre Sperrungen abstimmen.

Ohne Polizeikontrollen geht es nicht

Ein generelles Problem, so die KommunalvertreterInnen unisono, stelle jedoch die häufige Nichtbeachtung der Sperrschilder dar. Hier helfe nur ein konsequentes Durchgreifen. Nur wenn die Polizei kontrolliere und entsprechende Sanktionsmaßnahmen verhänge, blieben die gesperrten Straßen auch wirklich frei.

Die Neuerungen sollen schon bei der nächsten Sperrung, also am 17. und 18. September und am 24. und 25. September greifen. An diesen Daten wird der A8-Albabstieg in Fahrtrichtung Stuttgart wegen Rodungsmaßnahmen gesperrt.