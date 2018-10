Die halbe Welt will in Ebnat bauen, nur die Ignoranten auf dem Aalener Rathaus blicken das nicht – so könnte man ironisch zusammenfassen, was namhafte kommunalpolitische Vertreter Ebnats seit Jahren pausenlos und zum Teil wortgewaltig suggerieren wollen. Aus den Zahlen, welche die Stadtverwaltung zur Baulandentwicklung jetzt allerdings vorgelegt hat, lassen sich ganz andere Schlüsse ziehen: Offenbar pflegen die Ebnater selbst doch wohl eine ganz ordentliche Vorratshaltung an möglichem Bauland – für die Enkel, als Mitgift oder wofür auch sonst. Man könnte hier trefflich spekulieren. Wie das mutmaßlich Grundstückeigentümer in dem Härtsfeldort ja auch tun, wenn es um Aufkauf und Verkauf ihrer „Wiesla“ und „Mini-Gütla“ geht. Wie anders könnte man sonst den Hinweis des OB verstehen, es müsse dabei auch um einen „anständigen Preis“ gehen. Und wer sich die Zahlen insgesamt anschaut, muss feststellen: Auch andere Teile der Stadt Aalen sind als Wohnquartiere begehrt und beliebt, und von einer permanenten Vernachlässigung Ebnats kann seit vielen Jahren keine Rede sein. Also, um in Rentschlers Bild zu bleiben: Ende der Märchenstunde.