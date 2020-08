Die gute Konjunktur der vergangenen Jahre wird jedem Verkehrsteilnehmer im Schwarzwald-Baar-Kreis deutlich: Überall wird gebaut. Und große Straßenbauprojekte stehen noch an. Das spektakulärste Projekt: Mit dem Baustart für die zweite Gauchachtalbrücke bei Döggingen auf der B 31 rechnet Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer Ende 2021.

Über die aktuellen Projekte und -pläne unterhielt sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei bei einem Besuch in Freiburg mit Bärbel Schäfer. Bei der zweiten Gauchachtalbrücke werde die Ausschreibung zum Jahresende erfolgen. Hierfür wurde in einem bundesweiten Pilotprojekt erstmals ein mehrdimensionales Planungs- und Projektmanagementtool eingesetzt.

Eigentlich, so Frei, sei man davon ausgegangen, „dass der Bau recht zügig angegangen werden kann, zumal die Planung für die zweite Brücke schon Jahre in der Schublade liegt.“ Aber eine Überarbeitung der Pläne sei durch die lange Zeit seit dem Planfeststellungsverfahren erforderlich geworden, erwiderte die Präsidentin. Insbesondere Fragen des Artenschutzes und der Bauausführung in einem landschaftlich und geologisch schwierigen Gelände haben zu umfangreichen Überarbeitungen geführt. Niemand habe damals mit dem Bau gerechnet, weil man ja sehe, dass der Verkehr an der Stelle fließe. Der Bau der Brücke und der vierbahnige Ausbau bis zur Ausfahrt Unadingen bringe aber für alle weiteren Zeitgewinn, Überholmöglichkeiten und zusätzliche Ausweichmöglichkeiten.

Lückenschluss B 523: Nur 5,5 Kilometer lang ist der Lückenschluss zwischen der B 33 in Richtung Mönchweiler und St. Georgen und der A 81. „Die Interessen sind hier nicht synchron. Es handelt sich hier nicht um eine typische Umfahrung, weshalb Villingen-Schwenningen sich hierfür auch lange nicht verkämpfte, aber für umliegende Gemeinden ist diese Ost-West-Verbindung zwischen A 5 und A 81 enorm wichtig“, erklärt Thorsten Frei. Deshalb müsse es eine schnelle Verbindung geben. In ihrem Hause prüfe man derzeit alle Ausbaumöglichkeiten, um eine kostengünstige und zügige Umsetzung zu ermöglichen, meinte Schäfer.

Bad Dürrheimer Knoten: 50 000 Fahrzeuge täglich an der Abzweigung B 27/B 33 bei Bad Dürrheim zwingen zum Handeln. Entsprechend will man den Knoten mit einer zusätzlichen Abbiegespur aus Richtung Villingen und in Richtung Schwenningen ertüchtigen. Hierfür wird die bestehende Trasse am rechten Rand verbreitert. Aktuell laufen die Planungen, wenn alles komplikationslos funktioniere, könne 2022 mit dem Umbau begonnen werden, so die Regierungspräsidentin. Eine Entschärfung der Abzweigung nach Marbach, die viele Staus produziert, ist in diesem Zuge wegen der querenden Feldweg-Brücke nicht möglich.

B 27-Ausbau: Der Ausbau zwischen Donaueschingen und Hüfingen ist weit gediehen. „Der südliche Teil in Richtung Hüfingen wird wohl zum Jahresende mit den Lärmschutzmaßnahmen für Hüfingen fertig und freigegeben“, sagte die Regierungspräsidentin. Die Ausschreibung des nördlichen Teils erfolge zum Jahresende. Die meisten Brückenbauwerke seien hier schon fertig, so dass man mit dem Abschluss Ende 2021 rechnet.