ENCE siegt über Astralis bei CS:GO BLAST Series Pro Madrid

ENCE hat die BLAST Pro Series Madrid 2019 gewonnen. Im Finale setzten sich die Finnen gegen den Favoriten Astralis mit 2:0 durch. 125 000 US-Dollar Preisgeld wandern nun auf das Konto der Spieler von ENCE.

Zum Auftakt der Serie beendete ENCE mit einem Paukenschlag die 31 Spiele lang andauernde Siegesserie von Astralis auf der Karte Nuke. Nach dem 16:9 auf der ersten Map ging es für die Finnen mit Rückenwind in die zweite Map Train. In einer knappen Begegnung hatte ENCE auch hier die Nase vorn und sicherte sich mit 16:13 den Turniersieg über Astralis.

„In den letzten zwei Wochen habe ich insgesamt 160 Stunden trainiert“ sagte Jani „Aerial“ Jussila (25) im Interview mit der Seite „HLTV“. Er war an diesem Abend der Spieler, der mit seinem Spiel den großen Erfolg für ENCE ermöglichte.

Der hohe Thron von Astralis bröckelt nun weiter. Nachdem die Dänen schon bei den vergangenen Auftritten zunehmend weniger souverän wirkten, erreichten sie in Madrid zwar das Finale, waren am Ende allerdings nicht so dominant wie noch vor wenigen Monaten.

Der beachtliche Vorsprung von Astralis auf der inoffizellen Weltrangliste von „HLTV“ schrumpft damit weiter. Heißester Verfolger sind Team Liquid aus Nordamerika, die bei der BLAST Pro Series Madrid 2019 nicht vertreten waren.