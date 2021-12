EnBW übernimmt Ladesäulengeschäft jetzt ganz

Mit einer Eilentscheidung, die Bürgermeister Nathanael Schwarz im Umlauf zur Kenntnis gegeben hat, ist eine Vertragsänderung bezüglich der SM!GHT-Ladesäule der EnBW am Marienplatz.

Die Gemeinde hat in 2016 eine Ladesäule an einem Laternenmast auf dem Marienplatz installiert. Anfangs wurde der Tarif nach Minuten abgerechnet. Da die Fahrzeuge jedoch unterschiedlich schnell laden, wurde in 2018 auf Abrechnung nach Kilowattstunden umgestellt.

In diesem Zusammenhang wurde ein Vertrag mit der EnBW zur Abrechnung über „EnBW mobility+“ geschlossen. Der verbaute Zähler in der Ladesäule ist zum aktuellen Stand aber nicht richtig geeicht.

Darüber hinaus gibt es weitere rechtliche Vorgaben, welche erst in den letzten Jahren beschlossen worden sind. Um den Ladepunkt weiterhin anbieten zu können, müssen alle abrechnungsrelevanten Bauteile getauscht werden, so die Gemeinde. Dabei handle es sich vornehmlich um die Zähler und die interne Technik.

Gleichzeitig soll es einen zusätzlichen Ladepunkt des Typ2, ebenfalls von der EnBW, geben. Der 230 Volt-Anschluss werde abgebaut, weil er nicht genutzt wurde. Weil der notwendige Platz nicht vorhanden sei, müssten die Messinstrumente für die Umweltdatenerfassung (Luftdruck, Temperatur, und anderes) sowie das WLAN-Modul ausgebaut werden. Durch eine sehr gute Netzabdeckung und immer mehr freies Datenvolumen werde das öffentliche WLAN immer weniger genutzt, so die Mitteilung der Gemeinde.

Sie werde dennoch den Aufbau eines neuen öffentlichen WLANs prüfen.

Im Zug der Umrüstung seien Vertragsänderungen durch die EnBW notwendig. Dabei wird der Betrieb, das heißt Strombezug und Ladeabrechnung und die Wartung komplett durch die EnBW übernommen.

Die finanziellen Auswirkungen werden von der EnBW aufgeführt:

Service & Betrieb EnBW mobility+ 714,00 Euro statt 699,72 Euro, Wartung (200 Euro) inklusive. Das öffentliche WLAN für 348 Euro entfalle, Stromkosten von 0,23 Euro je Kilowattstunde entfalle. Die Vergütung von 50 Prozent der Verkaufskosten entfalle. Die Umbaukosten übernehme die EnBW vollständig

Sollte der Anpassung nicht zugestimmt werden, darf die Gemeinde den Ladepunkt nicht mehr öffentlich anbieten, da eine Abrechnung mit den Endverbrauchern nicht mehr möglich wäre.

Als Beschluss wurde folgendes vorgeschlagen: Der eichrechtskonforme Umbau der SM!GHT-Ladesäule am Marienplatz durch die EnBW wird zur Kenntnis genommen. Im Zug des Umbaus soll ein weiterer Ladepunkt für E-Fahrzeuge vom Typ2 den 230V-Anschluss ersetzen. Die Anbringung einer Markierung ist zu prüfen. Der Bürgermeister wird ermächtigt die Vertragsanpassungen vorzunehmen. Es sollen Möglichkeiten zur Erstellung eines öffentlichen WLANs geprüft werden.

Es gab keine fristgemäßen Einwände der Gemeinderäte und der Vertrag wurde zum 1. Dezember umgestellt.

Auch bezügloch der Ladesäule an der B 14 gab es eine Vertragsänderung. Seit Mitte 2018 steht die geförderte Ladesäule an der B14 der Öffentlichkeit zur Verfügung. Hierbei wurde der Betreibervertrag mit der EnBW geschlossen, welcher 59,50 Euro pro Monat kostet. Der Strom wird demnach von der Gemeinde eingekauft und zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug erhält die Gemeinde eine Rückvergütung von 50 Prozent der jährlichen Einnahmen an der Ladesäule.

Für 2020 ergeben sich folgende Werte: Jahreskosten EnBW 985,32 Euro, Stromkosten (1.873 Kilowattstunden zu je 27 Cent ergeben 505,71 Euro. Das Ganze abzüglich der Rückvergütung von 336 Euro ergibt Gesamtkosten für die Gemeinde von 1154 Euro.

Nach der Umstellung des Abrechnungsmodells würde der Strom direkt von der EnBW geliefert werden. Die Gemeinde fällt somit als Zwischenglied weg und ist kein Stromlieferant mehr. Eine Umstellung hat keine Auswirkung auf die erhaltene Förderung.

Die Kosten belaufen sich gemäß Angebot vom 1. Dezember auf 699,72 Euro pro Jahr. Bezogen auf das Referenzjahr 2020 gäbe es eine Ersparnis von 454,69 Euro. Mit zunehmender Nutzung der Ladesäule erhöht sich die Ersparnis, da die Lücke zwischen Stromeinkauf und Rückvergütung nicht gefüllt werden muss.

Die Verwaltung sah eine Vertragsumstellung als sinnvoll an, da neben geringeren Kosten eine bessere Planbarkeit vorhanden ist. Der Gemeinderat war ebenfalls gleicher Meinung.