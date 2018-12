EnBW spendet 4000 Euro an das Mehrgenerationenhaus Markdorf

Markdorf - Große Freude im Mehrgenerationenhaus: Der Energieversorger EnBW spendet, wie bereits im vergangenen Jahr, 4000 Euro für den Finanztopf „Familien in Not“. Stefan Kempf, Leiter Kommunale Beziehungen, und Kommunalberater Rico Goede überreichten am Dienstag den Scheck an die Leiterinnen des Mehrgenerationenhauses (MGH) Renate Hold und Waltraud Zeller-Fleck.

Die EnBW verzichte auf weihnachtliche Geschenkaktionen und unterstütze stattdessen soziale Einrichtungen in der Region, erläutert Stefan Kempf die Weihnachtsspende. Es ist nicht die erste Spende der EnBW für das MGH, angeregt durch einen Spendenaufruf in der Schwäbischen Zeitung Markdorf, sei vor einigen Jahren der Beschluss gefasst worden, das MGH zu unterstützen. Auch deshalb, es fallen keine Verwaltungskosten an, der komplette Betrag wandert in den Spendentopf für „Familien in Not“.

Renate Hold und Waltraud Zeller-Fleck sind ganz begeistert, derzeit gibt es jeden Tag eine Anfrage wegen einer Hilfe. Häufig geht es nur um eine finanzielle Überbrückung, bis das soziale Netz greift. Es brauche halt Zeit bei den Ämtern, bis entsprechende Anträge gestellt, bearbeitet und ausgezahlt werden, erläuterte Waltraud Zeller-Fleck. Sie unterstütze die Familien bei Antragstellung und verweise an die entsprechenden Ämter. So das teilweise als Vorleistung ein Betrag als Darlehen gegeben werde, der ganz oder zum Teil zurückgezahlt werde.

Trennung oder Scheidung seien oft der Beginn der finanziellen Abwärtsspirale, berichtete Renate Hold. Der Spendentopf ermögliche diese zu stoppen und gebe Hilfe, dass es wieder aufwärts gehe. Es sei ein großer Vorteil, der Topf ermögliche sofortige und unbürokratische Hilfe, teilweise fehle bei den Familien oder Alleinerziehenden selbst das Geld für Lebensmittel, erklärte Hold. „Im Kleinen lindern wir hier in Markdorf große Not im Einzelfall“, bringt sie es auf den Punkt. Dabei sei das MGH auf die Spenden, wie von der EnBW, dringend angewiesen. Zwei Großspender und viele kleine Spenden füllen alljährlich den Spendentopf mit rund 10 000 Euro. Diesen Betrag müssen die Leiterinnen immer gut einteilen, um das ganze Jahr hindurch im Notfall helfen zu können.