EnBW spendet 4000 Euro

Die EnBW will da helfen, wo Unterstützung dringend benötigt wird. Darum werden auch keine Weihnachtsgeschenke an Geschäftspartner mehr verteilt – das gibt es bei dem Energieunternehmen schon lange nicht mehr. Stattdessen ist es bei der EnBW seit vielen Jahren bereits Brauch, nachhaltige, regionale Projekte mit einer Spende zu unterstützen. Auch die SZ-Nothilfe ist heuer wieder Empfängerin einer Spende in Höhe von 4000 Euro. „Die Aktion ist ganz nah dran an den Menschen, und deshalb unterstützen wir sie besonders gerne“, erklärte Pressechefin Angela Brötel.