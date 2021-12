EnBW spendet 13 000 Euro für den guten Zweck

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG und ihre Tochtergesellschaft Netze BW GmbH haben auch dieses Jahr die traditionelle Weihnachtstombola veranstaltet und spenden die Erlöse an gemeinnützige Einrichtungen in der Region. So wie bereits im vergangenen Jahr konnte aufgrund der aktuellen Corona-Lage die Tombola und auch die Spendenscheckübergabe nur virtuell stattfinden.

Begünstigte der diesjährigen Spendenaktion sind die Fachberatungsstelle „Lichtblick“ des Caritasverbands für das Dekanat Sigmaringen/Meßkirch, der Einrichtungsverbund Dornahof Altshausen und der Kontaktladen „Die Insel“ Ravensburg des ZfP Südwürttemberg. Aus dem diesjährigen Gesamterlös von 13 020 Euro errechnet sich für jede Einrichtung ein Spendenbetrag in Höhe von 4340 Euro. Die hohe Erlössumme setzt sich neben dem Losverkauf wie immer auch durch die großzügigen Spenden der EnBW-Mitarbeiter und EnBW-Rentner sowie aus Spenden der Netze-BW-Geschäftsführung und der Betriebsratsgremien zusammen.

Bei der virtuellen Scheckübergabeveranstaltung stellten sich die Institutionen vor und teilten mit, wofür die Spende eingesetzt wird:

Fachberatungsstelle „Lichtblick“: Diese Anlaufstelle für sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche wurde erst vergangenen August gegründet. Daher befinden sich die Mitarbeiterinnen dort noch in der Aufbauphase, während die Beratungen und Betreuungen bereits in vollem Umfang laufen. Die Spende wird zur Beschaffung von Spielmaterial, Zusammenstellung von Präventionsangeboten für Schulen, Kindertagesstätten und Kindergärten verwendet. Auch das Therapiezimmer bedarf noch einiger Materialien.

Dornahof Altshausen: Der Dornahof Altshausen hat eine lange Tradition in der Wohnungslosen- und Arbeitslosenhilfe. Er besteht bereits seit 140 Jahren. Schwerpunkt der Institution ist es, den betroffenen Menschen eine Integration zurück in den Gesellschaftsalltag zu ermöglichen. Denn meist zieht eine Arbeitslosigkeit eine Wohnungslosigkeit mit sich. Der Dornahof bietet sowohl stationäre wie auch ambulante Hilfen an. In den vergangenen Jahren wurde der Bedarf an stationären Plätzen für ältere Menschen immer größer, da diese oft in bürgerlichen Pflegeheimen keinen Platz mehr finden. Der Spendenbetrag wird hierfür eingesetzt.

Kontaktladen „Die Insel“ Ravensburg: Den Kontaktladen „Die Insel“ gibt es bereits seit 1996, im Jahr 2018 wurde er in die Trägerschaft der ZfP Südwürttemberg aufgenommen. Er ist eine Anlaufstelle für Drogenabhängige. Hier erhalten sie Essen, können duschen oder ihre Kleider wechseln. Zudem ist der Zugang zur virtuellen Welt über die Bereitstellung von Computern gegeben. Die Sozialarbeiter vor Ort unterstützen die betroffenen Menschen auch bei ihren alltäglichen Aktivitäten. So sind zum Beispiel auch Behördengänge sichergestellt. Für die Grundversorgung kommt die ZfP Südwürttemberg auf. Zusätzliche Aufwendungen für Ausflüge, Kochgruppen, Konzertbesuche oder auch Adventskalender werden jedoch durch Spenden finanziert.