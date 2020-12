Emotionale Ehrung der Vaude Jubilare

Tettnang (sz) - Es wird sich umarmt und gelacht. In der festlich geschmückten Mehrzweckhalle in Obereisenbach findet die Vaude Weihnachtsfeier statt – normalerweise – 2020 ist jedoch alles anders. 43 Vaude Jubilare erleben eine andere, aber nicht weniger emotionale Ehrung zu Corona-Zeiten.

Die Ehrung der Jubilare des Outdoor-Unternehmens Vaude fand am 11. Dezember über ein firmenweites Online-Meeting statt. Die traditionelle Übergabe der Geschenkkörbe wurde im Anschluss unter strengen Corona-Hygienemaßnahmen für die, die sich nicht im HomeOffice befanden, nach draußen verlegt.

Online bedankte sich Geschäftsführerin Antje von Dewitz bei jedem einzelnen Jubilar mit persönlichen Worten für die langjährige Mitarbeit. Führungskräfte und Mitarbeitende meldeten sich zu Wort – gemeinsam wurde auf die besonderen Momente und Erinnerungen zurückgeblickt. Mit der imposanten Vaude Kletterwand im Hintergrund bekamen die Geehrten außerdem einen Geschenkkorb mit regionalen, hausgemachten Spezialitäten sowie einen Scheck für eine Sonderzahlung überreicht. Emotionen kamen auch über die Bildschirme und auf Abstand nicht zu kurz – vier der Jubilare sind dem oberschwäbischen Familienunternehmen schließlich schon seit unglaublichen 40 Jahren treu. Martina Milz (Assistenz Geschäftsleitung) stand bereits Vaude-Gründer Albrecht von Dewitz zur Seite, später dann seiner Tochter und seit 2009 Geschäftsführerin Antje von Dewitz. Fürsorge, Loyalität und die Bereitschaft Veränderungen mitzugestalten, wird an Martina sehr geschätzt. Gerda Funk (Manufaktur) fing 1980 am Bandschnitt ihrer liebevoll genannten Maschine „Lina“ an und liefert auch heute noch pünktlich und zuverlässig die geforderten Stückzahlen. Hans-Jörg Egger (Technischer Berater für Produktionsabläufe) bringt ebenfalls schon seit vier Dekaden sein Experten-Wissen ein. Albrecht von Dewitz lernte Hans-Jörg kennen, als er ihm half, seinen kaputten LKW wieder zum Laufen zu bringen, um damit im Oktober 1974 zur Messe zu fahren. Seitdem sind seine innovativen Ideen bei dem Outdoor-Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Rita Waggershauser (Manufaktur) komplettiert das 40-Jahre-Vaude-Quartett. Flexibel und verantwortungsbewusst hatte Rita schon in den 1980ern gezeigt, dass Home-Office mit Nähen zu Hause möglich ist. Auf ereignisreiche 35 Jahre blickt Daniela Faeßler-Looser (Kommissionierung) zurück. Hans-Thomas Langowski (Design Hartware) und Claudia Schien (Manufaktur) feiern ihr 30-Jähriges. Weitere 36 Jubilare erhielten die Ehrung für 25, 20 und 10 Jahre Vaude Zugehörigkeit.

Durch die Ehrung der Jubilare schon in Stimmung, hielt die Vaude Geschäftsleitung an diesem Tag – ebenfalls virtuell – eine nicht weniger bewegende Jahresansprache. 2020 sei ein turbulentes und außergewöhnliches Jahr gewesen. Das Familienunternehmen ging durch Höhen und Tiefen, durfte aber auch feststellen, dass nachhaltiges Wirtschaften krisenfest macht.

Gegenseitiges Vertrauen sowie eine festverankerte, nachhaltige Unternehmensausrichtung hätten dabei geholfen, flexibel und aus eigener Kraft durch die stürmische Zeit zu steuern. Letztlich konnte das Jahr 2020 mit einem hervorragenden Ergebnis abgeschlossen werden, was am Anfang der Krise noch undenkbar erschien.

„Die turbulenten Corona-Zeiten machten uns nochmal sehr deutlich, was für ein starkes Team wir sind“, sagt Antje von Dewitz zum Ausklang der etwas anderen Veranstaltung.