Emma Buschle seit 20 Jahren im Kirchenchor

Mühlheim-Stetten (wlw) – Eine besondere Ehrung hat am Patroziniumsfest der Pfarrkirche St. Nikolaus in Stetten das Mitglied des Stettener Kirchenchors, Emma Buschle, erhalten. Emma Buschle singt seit 20 Jahren im Kirchenchor und gilt mit ihrer Sopranstimme zu den Stützen im Chor. Am Ende des feierlichen Gottesdienstes waren es Pfarrer Joseph für den Cäcilienverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart und Anne-Kathrin Graf für die katholische Kirchengemeinde Stetten, die den 20-jährigen Einsatz von Emma Buschle zur Ehre Gottes lobten und ihr dafür dankten. Der Cäcilienverband ließ durch Pfarrer Joseph eine wunderschöne Ehrenurkunde überreichen. Die Kirchengemeinde ließ einen Blumenstrauß überreichen und der Stettener Kirchenchor selbst steuerte noch ein Geldgeschenk bei. Foto: privat