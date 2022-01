Emilian Hollank schwimmt zwei Rekorde

Emilian Hollank, 15 Jahre altes Schwimmtalent aus Gutenstein, hat beim 46. Internationalen Dr.-Otto-Fahr-Schwimmmeeting am vergangenen Wochenende in Sindelfingen persönliche Best- und Rekordzeiten erzielt. Das Meeting, eines der größten seiner Art in Baden-Württemberg, war der Startschuss zur neuen Schwimmsaison. Im vergangenen Jahr war der Wettkampf aufgrund von Corona ausgefallen, in diesem Jahr fand er unter strengsten Auflagen statt. Das Teilnehmerfeld war auf rund 520 Athletinnen und Athleten begrenzt.

Emilian Hollank, der für den TSV Riedlingen startet - zu dem er vom TSV Laiz gewechselt war - und der seit August 2021 am Olympiastützpunkt Heidelberg trainiert und dieses Jahr dem Landeskader (Team Baden-Württemberg) angehört, zeigte sich auch zu Beginn der neuen Saison ehrgeizig - nach einer erfolgreichen Saison 2021. Über Weihnachten und Neujahr hatte Hollank ein zusätzliches Trainingslager absolviert und wurde in Sindelfingen mit Best- und Rekordzeiten belohnt.

Emilian Hollank startete am Freitag mit den 1500 Meter Freistil ins Meeting und steigerte seine Bestzeit um 16 Sekunden. Damit schwamm er sich erfolgreich für die folgende Wettkämpfe ein. Am darauffolgenden Tag steigerte er sich ebenfalls auf seinen Haupt- und Nebenstrecken. Zu Beginn verbesserte er bereits seine persönliche Bestzeit über 200 Meter Lagen um fast zwei Sekunden auf 2:17,37 Minuten. Bereits 45 Minuten später folgte eine seiner Paradedisziplinen, die 100 Meter Brust. Hier war Emilian Hollank in absoluter Höchstform und trat bereits im Vorlauf gegen seinen größten Konkurrenten, dem amtierenden deutschen Jahrgangsmeister Michael Raje an und gewann das Rennen in neuer persönlicher Bestzeit von 1:05,47 Minuten. Emilian Hollank unterbot auch die Bestzeit von Raje um fünf Hundertstelsekunden. Im offenen Finale am Abend wuchs Emilian über sich hinaus. Er verbesserte über die 100 Meter Brust nochmals seine Vorlaufzeit auf 1:05,13 Minuten und unterlag nur knapp dem vier Jahre älteren Tim Dennis Kost, der auch dem Team Baden-Württemberg angehört.

Auch am dritten Wettkampftag hielt Emilian Hollanks Topform an und er war nicht zu bremsen. Über 100 Meter Schmetterling verbesserte er seine Bestzeit um fast vier Sekunden auf 1:03,73 Minuten und schwamm kurz darauf im Vorlauf seiner zweiten Paradedisziplin, über 200 Meter Brust, eine weitere persönliche Bestzeit von 2:23,28 Minuten. Diese konnte er im Finallauf nochmals in 2:22,47 Minuten unterbieten und unterlag erneut nur dem älteren Konkurrenten Tim Kost.

Emilian Hollank verließ die Wettkampfstätte mit fünf neuen persönlichen Bestzeiten, der schnellsten deutschen Jahrgangszeit über 100 Meter Brust und zwei neuen württembergischen Altersklassenrekorden über 100 und 200 Meter Brust. Er sagte nach dem Wettkampf „Ich habe nach den deutschen Jahrgangsmeisterschaften des vergangenen Jahres Jahres im Oktober viel und hart an meiner Technik und den Grundlagen gearbeitet und pünktlich zum Saisonstart zur Bestform zurückgefunden. Das Jahr hat gerade begonnen und ich habe noch einige Ziele vor Augen.“

Zu den Höhepunkten des Jahres 2022 gehören erneut die deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) im Mai, die Junioreneuropameisterschaften (JEM) in Bukarest und das alle zwei Jahre stattfindende European Youth Olympics Festival (EYOF) in Banska Bystrica/Slowakei (24. bis 30. Juli 2022).