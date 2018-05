Emil Herzog siegt in Mauren

Beim zweiten Rennen um den Vier-Länder-Cup in Mauren/Liechtenstein hat Emil Herzog von der Rad-Union Wangen das Schülerrennen der U15-Klasse gewonnen. Teamkollege Neo Otto belegte Rang drei. Bei den Schüler U13 sprintete Malcom Otto auf den dritten Platz.

In der U13 nahmen Lasse Neumann, Jonathan Schmid und Malcom Otto für die Radunion teil. Das schnell angefahrene Rennen wurde von zwei enteilten Fahrer bestimmt, die somit in den Wertungsrunden um den ersten Platz kämpften. Im Verfolgerfeld holte sich Malcom Otto die weiteren Punkte und sicherte sich den dritten Gesamtplatz. Jonathan Schmid erreichte im Schlusssprint noch einen Punkt und kam auf den siebten Platz. Lasse Neumann fuhr auf Rang 14.

Im Rennen der U 15 Fahrer stellte die Radunion mit Emil Herzog den Gesamtführenden der Vier-Länder-Cup-Rennserie. Ziel für die Wangener Fahrer mit Nils Neumann, Sebastian Rieg, Neo Otto und Emil Herzog war die Verteidigung des gelben Trikots. Das Team ging das Rennen hoch motiviert an, setzte sich gleich nach dem Start mit Neo Otto und Emil Herzog an die Spitze des Feldes und sorgte für ein hohes Tempo. Diese Tempoverschärfung hatte zur Folge, dass sich eine fünfköpfige Spitzengruppe mit den beiden Wangenern bildete, die den Vorsprung auf das Fahrerfeld kontinuierlich ver-größerte. So konnten die beiden Unionsfahrer in den Wertungsrunden ständig punkten.

Für die Radunion war am Ende ein Doppelsieg durchaus möglich. Im weiteren Verlauf wurde das gelbe Trikot von Herzog durch Attacken immer wieder angegriffen, konnte aber von den beiden Wangenern verteidigt werden. Sebastian Rieg und Nils Neumann, die sich im Hauptfeld aufhielten, trugen dazu bei, dass das Fahrerfeld nicht mehr an die Spitzengruppe aufschloss.

Am Ende holte Emil Herzog überlegen den Sieg vor einem Schweizer Fahrer, der Neo Otto in der Schlusswertung den zweiten Platz wegschnappte. Sebastian Rieg beendete das Rennen als Siebter, Teamkollege Nils Neumann wurde Zehnter. Somit führt die Radunion in der U13 mit Malcom Otto und mit Emil Herzog in der U15 in der Gesamtführung.