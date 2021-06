Reingegrätscht - Ein Brüller, diese Hörspiel-EM

Hört! Hört! Diese Europameisterschaft wird womöglich eine sehenswerte Sache, gar ein fußballerischer Augenschmaus - wer weiß das schon? Doch in erster Linie, und das wurde beim 3:0 der Italiener im Eröffnungsspiel gegen die Türkei deutlich, gerät dieses Turnier zum Hörspiel. Die Fans sind zurück – und mit ihnen die Emotionen. Das Jubeln, das Raunen, das Stöhnen, das Fluchen. Die Gesänge sowieso!

Es war schön auf eine Aktion mal eine Reaktion zu haben. Toni Kroos nach dem Testspiel gegen Lettland

Endlich hört man nicht mehr nur die Kommandos der Spieler und Trainer wie in den mehr als 12 Monaten Pandemie-Fußball vor leeren Rängen. Es ist der Sound der Glücklichen, die wieder in die Stadien dürfen und eine Karte (im Losverfahren!) bekommen konnten. Sie machen Lärm wie sonst ein ausverkauftes Haus. Aus purer Freude: Dabei sein ist alles bei dieser EM.

„Es war schön auf eine Aktion mal eine Reaktion zu haben“, sagte Toni Kroos nach dem Test der Nationalelf am Montag vor lediglich 1000 Zuschauern in Düsseldorf gegen Lettland. „Selbst diese kleine Menge fühlt sich schon sehr gut an.“ Passend dazu der Titel des offiziellen EM-Songs von Bono & The Edge von U2: „We are the people we've been waiting for“. Frei übersetzt: Wir sind das Volk, auf das wir gewartet haben.

Wird hoffentlich ein Brüller, diese Hörspiel-EM.