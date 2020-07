EM-Pläne für 2021 wackeln: Rückzug von Spielorten droht

Das historische WG-Kennzeichen für den Altkreis Wangen rückt in greifbare Nähe. Noch in diesem Monat möchte der Landkreis Ravensburg starten, sodass sich Interessierte ein Kennzeichen reservieren können. Das verkündete Landrat Harald Sievers in der Kreistagssitzung am Donnerstag in Schlier auf Nachfrage des Leutkircher CDU-Kreisrats Waldemar Westermayer.

„Wir sind schon auf der Zielgeraden“, so Sievers. Ab wann genau sich die Fahrzeughalter ein historisches Kennzeichen reservieren können, möchte das Landratsamt noch bekanntgeben.