EM-Generalprobe gelungen: Russland gewinnt gegen Bulgarien

Russlands Fußball-Nationalmannschaft hat ihr zweites EM-Testspiel gewonnen und eine erfolgreiche Generalprobe für die Europameisterschaft absolviert.

Vier Tage nach dem 1:1 in Polen setzte sich die Mannschaft von Auswahltrainer Stanislaw Tschertschessow in Moskau mit 1:0 (0:0) gegen Bulgarien durch. Der eingewechselte Alexander Sobolew von Spartak Moskau verwandelte in der 84. Minute einen Foulelfmeter zum glanzlosen Heimsieg. Zahlreiche Torchancen hatten die Gastgeber zuvor vergeben.

Ihr erstes EM-Spiel absolviert die Sbornaja am 12. Juni in St. Petersburg gegen Belgien. In der Gruppe B trifft die Mannschaft dann noch auf Finnland und Dänemark.

Gegen Belgien gab es in der EM-Qualifkation die einzigen beiden Niederlagen (1:3/1:4). Bei der Heim-WM waren die Russen vor drei Jahren überraschend bis ins Viertelfinale vorgestoßen.

Die Bulgaren waren mit nur einem Sieg in der EM-Qualifikation ausgeschieden.

© dpa-infocom, dpa:210605-99-876117/2

