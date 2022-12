Elvis is back“ – Risstaler lassen es beim Adventskonzert krachen

Unter dem Motto „Gute Unterhaltung“ haben die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Rißtaler die Gäste bei ihrem Adventskonzert in der festlich geschmückten und voll besetzten Mehrzweckhalle in Untersulmetingen begrüßt. Zum Auftakt spielte die Vorjugendkapelle „Notenchaos“ Sulmetingen-Schemmerberg unter der Leitung von Moritz Schlager und Sebastian Sorg auf.

Die Vorjugendkapelle zeigte gleich zu Beginn ihr musikalisches Können mit der „Young Fanfare“, eine klangvolle Fanfare für Jugendblasorchester von Martin Scharnagel. Mit der „Nordic Suit“ von Kees Vlak wurden die Zuhörer musikalischnach Skandinavien entführt. Den Abschluss bildete die „Eurovisionsmelodie“ von Marc Antoine Charpentier. Mit diesem tollem Programm haben die jüngsten Musikerinnen und Musiker gezeigt, dass die Jugend die Zukunft der Vereine ist.

Mit dem „Huldigungsmarsch“, der von Richard Wagner anlässlich des Geburtstags seines Mäzen Ludwig II. König von Bayern komponiert und durch eine Militärmusikkapelle vor dem Schloss uraufgeführt wurde, eröffnete Dirigent Thomas Lämmle das Adventskonzert. Beim „Tuba Conertino“, welches aus drei Sätzen besteht, beeindruckten nicht nur die Musikerinnen und Musiker, sondern zeigte auch Sebastian Sorg sein Können zur eindrucksvollen, gehobenen Unterhaltung.

Die „Leichte Kavallerie“ als Operetten-Ouvertüre deckt den Bereich der Bühnenmusik ab: Tanz, Schauspiel, Musik., Kostüme, Bühnenbild, etc. verbinden sich in der Operette, welche dann noch durch ihren heiteren Charakter und durch Aufgreifen verschiedener aktueller Thematiken nicht nur in der damaligen Zeit das Publikum begeistert.

Die regional bekannte Band Pommfritz feierte dieses Jahr ihren 40. Geburtstag und ist nach wie vor jedes Jahr bei unterschiedlichen Festen zu hören. Hierfür arrangierte Thomas Lämmle extra „Pommfr(h)ist – 40 Jahre“, bei dem die Hits „Klara“, „Männer vom Bau“ und „S’isch wieder Sommer“ gespielt wurden. Peter Gabriels „Book of Love“ lud zu ein paar ruhigen und emotionalen Minuten ein, bevor die Musikkapelle „Risstaler“ mit gesanglicher Unterstützung von Robert Fiesel „Elivs – The King“ wiederauferstehen lies. Mit den Songs „You're the Devil in Disguise“, „Can't Help Falling in Love“ und „Jailhouse Rock“ mit einer passenden Lichtershow begeisterten Kapelle und Fiesel das Publikum.

Den Abschluss des Konzerts bildetet die Polka „Feuerfest“ von Josef Strauß. Als besonderer Effekt und als Widmung an das Schmiedehandwerk erklingt während der Komposition immer wieder ein rhythmischer Amboss. Diesen Part übernahm mit einer sensationellen Darbietung Rainer Sorg. Passend dazu gab es eine kleine Feuershow durch Uwe Neubauer.

Im Anschluss bedankte sich der Vorsitzende Dietmar Hanser noch einmal bei allen Musikerinnen und Musikern und beim Solisten Sebastian Sorg für die wunderbaren Darbietungen. Auch dem ehemaligen Vorstand der Risstaler, Robert Fiesel, dankte Dietmar Hanser für seine gesangliche Untersützung mit den Worten „Elivs is back“. Ebenso bedankte er sich bei den musikalischen Leitern Moritz Schlager, Sebastian Sorg und Thomas Lämmle für die Geduld beim Einstudieren der Musikstücke, die sie immer wieder bereit seien, aufzubringen.