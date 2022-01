Elversberg statt Griechenland: Sandhausen verleiht Sickinger

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen verleiht Mittelfeldspieler Carlo Sickinger statt nach Griechenland in die Regionalliga Südwest an den SV Elversberg. Aufgrund „kurzfristig nicht zu lösender Unstimmigkeiten“ habe der angedachte Transfer zu Apollon Smyrnis nicht umgesetzt werden können, teilte der Club am Mittwoch mit. „Umso erfreulicher, dass die Leihe nach Elversberg zeitnah realisiert werden konnte.“ Sie gilt bis Saisonende. Der 24-Jährige war erst im Sommer vom 1. FC Kaiserslautern gekommen.

