Elterntaxis gefährden Sicherheit der Kinder

VS-Schwenningen (sbo) - Pünktlich zu Schulbeginn und -schluss bricht vor der Neckarschule Hektik aus. Eltern parken dort, wo sie gerade Platz finden und Kinder rennen zwischen den Fahrzeugen über die Straße. Für Schulleitung und Elternbeirat ein unerträglicher Zustand.

Es ist 12.10 Uhr: Schulschluss an der Neckarschule. Entlang der Wannenstraße zwischen Hafnerstraße und Am Waldfriedhof in VS-Schwenningen parken Autos Stoßstange an Stoßstange. Eltern stehen vereinzelt vor dem Schuleingang oder warten in ihren Fahrzeugen auf den Nachwuchs – einige bei laufendem Motor. Sich auftuende Lücken werden im nächsten Moment wieder besetzt. Gegen die Fahrtrichtung? Im absoluten Halteverbot? „Ist doch nur für ein paar Minuten“, sagt eine Mutter.

Sind Kinder und Schulranzen verstaut, verlassen die Eltern kolonnenweise den Ort des Geschehens. Mittendrin Schüler, die noch schnell vor dem nächsten Auto über die Straße rennen, oder sich zu Fuß auf den Heimweg machen. Der Schulweg ist bei vielen kaum weiter als 500 Meter Nach gut 20 Minuten hat das Schauspiel, das sich so morgens und mittags vor der Neckarschule bietet, ein Ende – der Ärger darüber bleibt.

„Das was sich hier tagtäglich abspielt ist ein riesiges Problem. Dass bisher noch kein Kind zu Schaden gekommen ist, grenzt eigentlich an ein Wunder“, meint Carolin Barth, Elternbeiratsvorsitzende der Neckarschule. Barth engagiert sich seit fünf Jahren im Elternbeirat, mindestens so lange bestehe das Problem mit den sogenannten Elterntaxis. „Ein echter Dauerbrenner“, sagt sie. Für Barth ist dabei besonders ärgerlich: Unheimlich viele Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, kommen aus der näheren Umgebung.“ Einen Schulweg von höchstens 500 Metern mit dem Auto zurückzulegen, sei keine Seltenheit, betont die Elternbeiratsvorsitzende.

Das bestätigt auch Fenke Härtel, Rektorin der Neckarschule: „Kinder, die in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schule wohnen, werden mit dem Auto gebracht.“ Nur etwa ein Drittel der Schüler der Neckarschule wohne so weit von der Schule entfernt, dass die Fahrt mit dem Auto gerechtfertigt wäre. Aber auch sie müssten nicht zwingend zur Schule chauffiert werden: Es gebe schließlich auch öffentliche Verkehrsmittel.

Für viele Eltern, die ihre Kinder zur Schule kutschieren, scheint es dagegen kaum eine Alternative zur morgendlichen und mittäglichen Autofahrt zu geben: „Ich will einfach, dass mein Kind sicher zur Schule kommt“, so das Argument einer Mutter. „Mein Sohn geht gerade erst in die erste Klasse. Ich kann ihn doch nicht alleine nach Hause laufen lassen“, sorgt sich eine andere Mutter ebenfalls um die Sicherheit ihres Kindes. Wieder andere geben an, auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause noch schnell ihre Kinder bei der Schule abzusetzen oder abzuholen. „Da bin ich sowieso mit dem Auto unterwegs“, meint ein Vater.

Für Barth, die diese Argumente zur Genüge kennt, ist einer der Hauptgründe für den Schulweg per Auto die „Übervorsicht“ der Eltern. Dabei würden sie aber genau das Gegenteil erreichen. Die vielen Autos vor der Schule machten den Schulweg für die Kinder zunehmend gefährlicher. „Ich habe schon viele brenzlige Situationen beobachtet, die schlimm hätten ausgehen können“, erzählt Barth. Dazu komme, dass der Schulweg für die meisten Kinder keineswegs gefährlich sei. „Die Schule befindet sich in einer eigentlich sicheren Umgebung. Die Verkehrsführung ist übersichtlich gestaltet und es müssen keine größeren Straßen überquert werden“, erklärt die Elternbeiratsvorsitzende, die zusammen mit anderen Eltern die Umgebung der Schule auf mögliche Gefahrenstellen untersucht hat. Schule und Elternbeirat haben indes unzählige Versuche gestartet, die angespannte Situation vor der Schule in den Griff zu bekommen. Eine extra eingerichtete Arbeitsgruppe hat dafür immer neue Konzepte erarbeitet.

Stadtverwaltung sieht keine Chance zur Kontrolle vor Ort

Außerdem, so Härtel, habe man die Stadt um Kontrolle zu den Stoßzeiten gebeten. Solche Kontrollen seien aber nur schwer umzusetzen, lautet die Antwort von Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt. „Wir wissen, dass das Problem nicht nur an der Neckarschule, sondern an fast allen Schulen in Villingen-Schwenningen besteht. Überall zu kontrollieren, würde die begrenzten Kapazitäten des Ordnungsamtes komplett überschreiten.“ Im Grunde könne die Stadt diese Problematik nicht lösen, denn den Eltern das Autofahren zu verbieten sei schließlich unmöglich, meint Brunner. Mehr als die Eltern eindringlich zu bitten, sich an die Verkehrsregeln zu halten und im Bereich der Schulen vorsichtig zu fahren, könne man laut Brunner nicht tun.