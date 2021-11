Elternberäte der Realschule Bad Waldsee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der ersten Elternbeiratssitzung des Schuljahres an der Realschule Bad Waldsee wurde am 8. November 2021 Olga Kauffmann in ihrem Amt als Elternbeiratsvorsitzende sowie Tanja Say als erste Stellvertreterin bestätigt. Neu hinzugekommen ist als zweite Stellvertreterin Inga Stellwag.

In der gut besuchten Sitzung, die unter Beachtung der aktuellen Coronabestimmungen in Präsenz stattfand, wurden aktuelle Themen besprochen und diskutiert. Im Anschluss dankte Schulleiter Holger Kläger sowohl den gewählten Elternvertretern und ihren Stellvertretern der einzelnen Klassen als auch den gewählten Elternbeiratsvorsitzenden für ihren Einsatz und ihr Engagement.

Die Schulleitung und das gesamte Lehrerkollegium freuen sich auf eine konstruktive und gute Zusammenarbeit in diesem Schuljahr.